В Минске появятся годовые проездные на 3, 7 и 25 поездок в транспорте

Источник материала: Tut.by

В Минске появятся проездные документы на 3, 7 и 25 поездок в наземном общественном транспорте, действительные в течение года. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу через пять дней после опубликования.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стоимость проездных билетов на год Вид Транспорт Цена, руб. На 1 поездку на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 0,65 на один вид транспорта автобус-экспресс 0,80 На 3 поездки на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 1,95 на один вид транспорта автобус-экспресс 2,40 На 7 поездок на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 4,55 на один вид транспорта автобус-экспресс 5,60 На 25 поездок на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 16,25 на один вид транспорта автобус-экспресс 20,0

Кроме того, постановлением вводятся проездные документы на 100 поездок, которые будут действительны в течение 80 дней.

Вид Транспорт Цена, руб. На 100 поездок на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 53,95 на один вид транспорта автобус-экспресс 66,40