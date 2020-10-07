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В Минске появятся годовые проездные на 3, 7 и 25 поездок в транспорте

07.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске появятся проездные документы на 3, 7 и 25 поездок в наземном общественном транспорте, действительные в течение года. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу через пять дней после опубликования.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Стоимость проездных билетов на год
Вид Транспорт Цена, руб.
На 1 поездку на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 0,65
на один вид транспорта автобус-экспресс 0,80
На 3 поездки на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 1,95
на один вид транспорта автобус-экспресс 2,40
На 7 поездок на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 4,55
на один вид транспорта автобус-экспресс 5,60
На 25 поездок на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 16,25
на один вид транспорта автобус-экспресс 20,0

Кроме того, постановлением вводятся проездные документы на 100 поездок, которые будут действительны в течение 80 дней.

Вид Транспорт Цена, руб.
На 100 поездок на три вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 53,95
на один вид транспорта автобус-экспресс 66,40

 

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, постановлением вводятся проездные документы на 100 поездок, которые будут действительны в течение 80 дней.
 
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