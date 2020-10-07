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В Минске появятся годовые проездные на 3, 7 и 25 поездок в транспорте
07.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске появятся проездные документы на 3, 7 и 25 поездок в наземном общественном транспорте, действительные в течение года. Соответствующее
Кроме того, постановлением вводятся проездные документы на 100 поездок, которые будут действительны в течение 80 дней.
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Кроме того, постановлением вводятся проездные документы на 100 поездок, которые будут действительны в течение 80 дней.
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