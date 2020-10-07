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Проездные на общественный транспорт на 3, 7 и 25 поездок появятся в Минске

07.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Проездные документы на 3, 7 и 25 поездок в общественном транспорте появятся в Минске, соответствующее решение Мингорисполкома №3037 от 10 сентября текущего года опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Такие проездные будут действовать только в наземном общественном транспорте столицы. Их можно будет приобрести на три вида транспорта (автобус, троллейбус и трамвай) и на один вид (автобус-экспресс). Они будут действительны в течение 365 дней.

Проездной на три вида транспорта на три поездки будет стоить 1,95 рубля, на 7 поездок - 4,55 рубля, на 25 поездок - 16,25 рубля. Такие же проездные на автобус-экспрессе на три поездки будут стоить 2,4 рубля, на семь поездок - 5,6 рубля, на 25 поездок - 20 рублей.

Данное решение Мингорисполкома вступит в силу через пять дней после его официального опубликования. По всей видимости, новые проездные могут поступить в продажу с 13 октября.

В сентябре текущего года в с общественном транспорте и маршрутках столицы появилась возможность оплачивать проезд с помощью сервиса TIX и системы "Оплати". Данные системы, как электронные сервисы такси, позволяют оплатить проезд, учитывая геолокацию пользователя, а также по QR-коду в салоне общественного транспорта, Wi-Fi и Bluetooth.

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Теги: Минск
 
 
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Такие проездные можно будет приобрести на проезд в наземном общественном транспорте, они будут действительны в течение года.
 
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