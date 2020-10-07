США ужесточают выдачу рабочих виз

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. США снова ужесточают выдачу рабочих виз типа H-1B, об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности (МВБ) страны.

Новые правила выдачи рабочих виз частично вступят в силу 8 октября, остальные - через два месяца. Планируется сократить число "специальных профессий", по которым американские компании смогут нанимать на работу иностранцев. Кроме того, усилят контроль компаний, которые нанимают минимальное количество сотрудников в США по рабочим визам и пользуются услугами аутсорсинга в других странах для основной работы. Также компании обяжут увеличить зарплаты иностранным работникам, что, по мнению американских чиновников, сделает не такой привлекательной программу рабочих виз и не позволит иностранцам с невысокой квалификацией отбирать рабочие места у американцев.

"От компаний будет требоваться, чтобы они делали настоящие предложения о работе настоящим сотрудникам", - подчеркнули в МВБ.

По данным министерства, новые правила коснутся около трети всех иностранцев, которые находятся в США по рабочим визам. Не исключено, что это решение МВБ будет оспаривать в суде.

Администрация Дональда Трампа не впервые ужесточает режим выдачи рабочих виз. Минувшим летом президент США подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз , чтобы освободить рабочие места для американских граждан. Из-за этого США приостановили выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до конца текущего года. Этот указ Дональда Трампа частично заблокировал суд в Сан-Франциско начале октября.

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