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США ужесточают выдачу рабочих виз
07.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт - Sputnik. США снова ужесточают выдачу рабочих виз типа H-1B, об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности (МВБ) страны.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Новые правила выдачи рабочих виз частично вступят в силу 8 октября, остальные - через два месяца. Планируется сократить число "специальных профессий", по которым американские компании смогут нанимать на работу иностранцев. Кроме того, усилят контроль компаний, которые нанимают минимальное количество сотрудников в США по рабочим визам и пользуются услугами аутсорсинга в других странах для основной работы. Также компании обяжут увеличить зарплаты иностранным работникам, что, по мнению американских чиновников, сделает не такой привлекательной программу рабочих виз и не позволит иностранцам с невысокой квалификацией отбирать рабочие места у американцев.
"От компаний будет требоваться, чтобы они делали настоящие предложения о работе настоящим сотрудникам", - подчеркнули в МВБ.
По данным министерства, новые правила коснутся около трети всех иностранцев, которые находятся в США по рабочим визам. Не исключено, что это решение МВБ будет оспаривать в суде.
Администрация Дональда Трампа не впервые ужесточает режим выдачи рабочих виз. Минувшим летом президент США подписал прокламацию о
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Новые правила выдачи рабочих виз коснутся около трети иностранцев, въехавшим по ним в Соединенные Штаты.
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