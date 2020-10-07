Жестче наказывать пьяных водителей и взяткодателей. Какие изменения хотят внести в УК

Источник материала: Tut.by

В Беларуси представили проект Закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», он опубликован на Национальном правовом портале. По словам адвоката Антона Гашинского, основные нововведения в документе касаются статей, связанных с коррупцией, вождением в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, а также новых способов наказания. О том, что предлагают изменить и как, в материале TUT.BY.



Александра Квиткевич, TUT.BY

О коррупции

Немало внимания в проекте Закона отведено коррупции. Разработчики предлагают усилить ответственность за получение взятки, говорит Антон Гашинский. При этом, если за данное преступление человека решат наказать ограничением свободы, теперь ему будет положен еще и штраф.

— Законодатели предлагают усилить ответственность за дачу взятки в особо крупном размере (ранее фигурировал только крупный размер), а также повысить ответственность лиц, давших взятки, если при этом они использовали должностное положение, — объясняет адвокат. — Кроме того, в проекте прописали более серьезное наказание за получение незаконного вознаграждения человеком, который работает в госорганах, но не является должностным лицом. В качестве дополнительного наказания для таких людей предусмотрен штраф.

Среди основных нововведений, которые содержит проект закона, — это изменения ст. 88−1 УК. Данная статья регулирует применение помилования в отношении осужденных, а также людей совершивших преступление в отношении государственной собственности или же имущества, юрлица с долей госсобственности. Теперь, поясняет Антон Гашинский, чтобы решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности, кроме погашения ущерба или уплаты дохода, полученного преступным путем, человеку придется выплатить еще и уголовно-правовую компенсацию за экономические преступления. Это сто процентов от суммы ущерба (преступного дохода), а в некоторых случаях — и двести процентов.

— При этом, если раньше данные коррупционные преступления могли отнести к любой степени тяжести, то теперь их будут относить к тяжким либо особо тяжким преступлениям, — говорит адвокат.

Второй момент, на который обращает внимание собеседник, это ч.8 ст. 90 УК и ч.7 ст. 91 УК. Эти нормы устанавливают, что к людям, которые осуждены за коррупционные преступления, не применяется условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания на более мягкое. Данные нормы, продолжает Антон Гашинский, остались. Правда, законодатели предлагают сделать уточнение. Оно заключается в том, чтобы положения закона применялись только к тем, кто находился на должности в госорганах.

— Это значит, что на директора или, например, мастера на заводе, запрет на получение условно-досрочного наказания распространяться не будет, — подчеркивает Антон Гашинский. — Для ясности в кодекс внесено примечание, кого именно следует считать лицом, занимающим государственные должности в государственных организациях.

О водителях



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Глеб Малофеев

Есть в проекте закона и изменения, которые затрагивают автовладельцев. Законодатели предлагают увеличить наказание для водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков попали в ДТП, в результате которого погиб человек. На данный момент, уточняет Антон Гашинский, наказание для них — до 7 лет тюрьмы, нововведение предлагает от 3 до 8 лет.

— Кстати, водителей, которые сядут за руль пьяными или в состоянии наркотического опьянения, также предлагают наказывать жестче, — продолжает собеседник. — Если сейчас их могут лишить прав на 5 лет, то в проекте Закона за это предусмотрено лишение до 8 лет.

О конфискации

Еще одно из нововведений, которое вносится в Уголовный и Уголовно-процессуальный закон, — возможность применять специальную конфискацию.

— Суд может назначить ее для тех, кого освобождают от уголовной ответственности по амнистии или за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, — поясняет Антон Гашинский. — Специальную конфискацию суд может применить к имуществу или деньгам, которые были добыты преступным путем.

О животных

Более жесткое наказание ждет за повторно жестокое обращение с животными. Раньше за данное нарушение суд мог отправить человека за решетку на срок до года, теперь — до трех лет.

О расследованиях



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее, продолжает собеседник, органы финансовых расследований осуществляли дознания по делам о коррупционных преступлениях только в экономической сфере.

— А по новому закону — по всем коррупционным преступлениям, а также по преступлениям, предусмотренным ст. 209 (мошенничество), ст. 211 (растрата или присвоение), ст. 216 (причинение имущественного ущерба), ст. 427 и 428 (служебные подлог и халатность), и всем преступлениям, выявленным в экономической сфере.

О новых нормах наказания

В законопроекте предлагают внести изменения в меру пресечения в виде домашнего ареста. Так, учитывая состояние здоровья обвиняемого, таким местом содержания может стать и лечебное учреждение. При этом при освобождении человека от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности, депутаты предлагают убрать наказание в виде исправительных работ.

— Еще одним из новшеств является применение новой меры пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, — говорит Антон Гашинский. — Например, обвиняемым могут запретить находиться в определенных местах, посещать какие-либо мероприятия, использовать средства связи и интернет.