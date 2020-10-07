«Возрастные заболевания уже есть у 30-летних». Хирург-офтальмолог - о болезнях глаз

Источник материала: Tut.by

Чаще всего прием у офтальмолога ассоциируется с таблицей для проверки остроты зрения. Однако стандартный осмотр включает куда больше манипуляций, ведь некоторые болезни глаз могут протекать бессимптомно. Хирург-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий медицинским центром «ЛОДЭ» Юрий Тоболевич объяснил, почему даже тем, кто ни на что не жалуется, следует хотя бы раз в три года заглядывать к специалисту.



Юрий Тоболевич

«Не глаза виноваты, а ваш режим работы»

— Наш день уже невозможно представить без компьютера и смартфона. Глаза справляются с таким рабочим ритмом?

— Многие люди, несмотря на неограниченный доступ к важной информации, безответственно относятся к собственному здоровью. Подумайте: человеческое тело не могло измениться так же быстро, как нынешние технологии. За последние два-три десятилетия резко возросла нагрузка на глаза, ведь мы и на работе, и дома постоянно смотрим в компьютер, планшет, смартфон. Если вы всю ночь просидели перед монитором, а назавтра глаза покраснели, боятся света и слезятся или вам тяжело открыть веки, то в этом случае не глаза виноваты, а ваш режим работы.

Нужно понимать: любое бесконечно долгое рассматривание чего бы то ни было — сюда можно отнести и работу с ноутбуком, и чтение книги, и даже любование невероятно красивой «Моной Лизой» — это все равно вредная статическая нагрузка. Не зря для учащихся были придуманы академические часы: можно 45 минут сосредоточенно наблюдать за учителем, но потом необходимы 10−15 минут перерыва, чтобы глаза немного отдохнули. Правильный рабочий ритм к слепоте не приводит. А вот любая работа больше одного часа без перерыва плохо сказывается на глазах.

— Чаще всего в обеденный перерыв мы отдыхаем от компьютера, читая новости в смартфоне.

— Верно. Если раньше в транспорте от нечего делать смотрели в окно, то теперь погружаются в телефон. Или отправляют детей на отдых к бабушке, складывая в сумку со всем необходимым планшет. Но по большому счету — планшет в городе или планшет в деревне — нагрузка на глаза остается той же, ведь мы не даем им отдыхать.





— Некоторые для отдыха глаз устанавливают на компьютере специальные расслабляющие программы.

— Это самообман, ведь вы снова смотрите на экран, значит, ваш взор опять ограничен. Программы не должны заменять обычное физическое расслабление глаз. Люди чаще всего находятся в замкнутом пространстве: кабинете, автомобиле, доме (редко кто из нас может похвастаться квартирой, в которой расстояние между стенами более 10 метров). В таких условиях глаза не успевают отдохнуть. В школах по этой причине стали вешать в углах кабинетов яркие картинки. И правильно, потому что яркое пятно дает возможность глазам переключиться. Лучшая гимнастика для глаз — это возможность ненадолго их закрыть, перевести взгляд на яркую деталь на стене, посмотреть вдаль, в окно.

— Периодически говорят о перфорационных очках, в которых якобы можно работать за компьютером, не напрягая глаза. Так ли это?

— Мода на это изобретение периодически возвращается, о таких очках я впервые услышал еще четверть века назад. В эпоху кинескопных экранов они действительно помогали, потому что глаза уставали от 50−100-герцового мерцания, от неестественной цветопередачи монитора. Работа за компьютером вредна вынужденным положением тела и длительным пристальным вниманием на определенном расстоянии. Второе нарушает частоту моргания, что, в свою очередь, приводит к пересыханию слезной пленки и, как следствие, сухости глаз. От таких физических проявлений очки не спасут. В них будет лишь немного комфортнее.

«Глаукома протекает на обоих глазах, но на одном может быть первая стадия, а на втором — уже третья»

— Люди с «единицей» зрения записываются на прием к офтальмологу только, если это входит в какой-то обязательный список вроде медосмотра для продления водительской справки. Почему такой подход к своему здоровью не верен?

— Если у человека до 40 лет нет жалоб, то ему достаточно посещать офтальмолога один раз в три года. Правда, у каждого — свое понятие отсутствия проблем. Встречаются пациенты с 90−100-процентным зрением, но они недовольны его качеством. А бывали в моем кабинете люди с 10-процентным зрением, отказывавшиеся от предлагаемой операции, мол, их и так все устраивает.

Важно помнить, что офтальмолог не должен ассоциироваться с врачом, в арсенале которого только таблица «Ш и Б». Во время стандартного осмотра врач измеряет внутриглазное давление. И вовсе не для галочки: манипуляция помогает выявить глаукому. Коварство заболевания в том, что при повышенном внутриглазном давлении потеря зрения необратима. Глаукома на первом месте среди глазных болезней, из-за которых человек может получить инвалидность. На начальной стадии заболевание протекает практически бессимптомно.



Фото сделано вне времени приема пациентов и носит иллюстративный характер.

— Что может быть первым звоночком, указывающим на проблемы с глазами?

— Первичная глаукома, то есть не связанная с травмой или каким-то заболеванием глаз, протекает обычно одновременно на обоих, но на одном глазу может быть первая стадия, а на втором — уже третья. Если вы смотрите то правым, то левым глазом на лампочку или фонарь и каким-то одним из них замечаете радужные круги, то стоит проконсультироваться с врачом. Это может быть признаком повышенного внутриглазного давления.

Другой признак глаукомы — появление в поле зрения пятнышка. Оно становится заметным как раз на первой стадии заболевания. Если не придать этому значения, то потом оно расползется, пропадет носовая половина поля зрения. Когда же пятно дойдет до центра, то острота зрения потеряется и человек станет беспомощным.

— Глаукома может передаваться по наследству?

— Врожденная глаукома имеет наследственную предрасположенность, а при первичной (возрастной) глаукоме это выражено в меньшей степени. В любой области медицины наследственность играет важную роль. Проблема в том, что нередко люди вспоминают об этом только тогда, когда в организме уже что-либо «поломалось».



Фото сделано вне времени приема пациентов и носит иллюстративный характер.

«Возрастную дистрофию сетчатки глаза сейчас можно встретить и у 30-летнего»

— Какие еще офтальмологические заболевания входят в список самых распространенных у белорусов?

— Если пациентов разделить на категории по возрасту, то у людей до 40 лет чаще встречаются аномалии рефракции (механизма, отвечающего за остроту зрения): близорукость, дальнозоркость, астигматизм (человек видит размытое изображение). Эти заболевания редко приводят к инвалидности, но ограничивают работоспособность и ухудшают качество жизни. Вторая достаточно грозная группа заболеваний для молодого возраста — разного рода сосудистые поражения. Дистрофию сетчатки глаза сейчас можно встретить и у 30-летнего.

У людей более старшего возраста чаще встречается катаракта — помутнение хрусталика. Это объяснимо: стареет весь организм, и хрусталик глаза не исключение. Неудивительно, что устранение катаракты — наиболее часто выполняемая операция в мире. Радует, что это обратимое снижение зрения.

Самым частым заболеванием, приводящим к необратимой потере зрения, является глаукома.

На втором месте после глаукомы по серьезности последствий заболевания (вплоть до инвалидности) — разрушение клеток сетчатки при близорукости высокой степени. Высокая близорукость сопровождается растяжением внутренних оболочек глаза. Сетчатке приходится покрывать большую площадь при том же количестве клеток. Она начинает растягиваться, истончаться. Из-за этого нарушается питание клеток. В итоге на сетчатке появляются атрофические очаги, уже не способные видеть.

— Это излечимо?

— К сожалению, консервативного или хирургического лечения подобных изменений не существует, поэтому прогрессирующую близорукость необходимо постоянно наблюдать. Истонченная сетчатка может разорваться, тогда начнется ее отслойка. Происходит это нечасто, но заболевание грозное, потому что отслоенная сетчатка каждый месяц теряет свою работоспособность в два раза. Здесь как никогда важно своевременное обращение к хирургу-офтальмологу.



Фото сделано вне времени приема пациентов и носит иллюстративный характер.

Медицина не всесильна, но человек даже при самых сложных диагнозах не должен опускать руки, ведь многие процессы сегодня легче остановить, чем это было, скажем, 20 лет назад. В наше время проводят операции на начальной стадии дистрофии, когда наступает отек сетчатки. В начале нулевых хирурги-офтальмологи и помыслить не могли о нынешних препаратах, уменьшающих отек сетчатки, спасающих её от выработки «неправильных» сосудов — тех, что появляются не там, где они необходимы, и совсем не работают. Сейчас такого рода операции уже стали рутинными.

При сахарном диабете в глазу возникают очаги с пониженным питанием кислородом. В эти сегменты ишемии врастают новообразованные сосуды. Они не являются самостоятельными, часто ломаются, происходят кровоизлияния, вызывающие новый очаг ишемии. Хирург-офтальмолог может разорвать этот порочный круг, а в некоторых ситуациях даже повернуть процесс вспять.

«Бесшовное удаление катаракты с имплантацией мягкого хрусталика было эксклюзивной операцией»

— Некоторые люди панически боятся операции, поэтому до последнего оттягивают хирургическое лечение.

— В этом случае необходимо помнить, что любую болезнь проще лечить на начальной стадии. Лет двадцать назад высокий процент потенциальных осложнений сдерживал хирурга-офтальмолога. Теперь все больше проводится бесшовных, безболезненных операций, все чаще стали говорить о «хирургии одного дня». С приходом новых технологий появилось новое направление — факорефракционная хирургия, которая даёт возможность избавиться от очков при дальнозоркости или близорукости высоких степеней при наличии противопоказаний для лазерной коррекции зрения.





— В конце нулевых подруга после коррекции зрения целый день просидела в темной комнате, чтобы хоть как-то устранить боль в глазах…

— Если бы она делала операцию сегодня, то дискомфортные ощущения прошли бы через три часа. Еще лет двадцать назад для коррекции зрения удаляли эпителий роговицы глаза специальным раствором, а потом с помощью лазера обрабатывали роговицу. Сейчас такой метод практически не используется, потому что есть более щадящий для пациента способ: тонкий лоскут роговицы отворачивается в сторону, лазером воздействуют на глубокие слои глаза, затем лоскут возвращают обратно. Таким образом хирург избегает большой раневой поверхности, а значит, и болезненные ощущения в послеоперационный период уменьшаются в несколько раз. Лазерная кераторефракционная хирургия сделала огромный шаг вперед с точки зрения комфорта пациента.

— Как в целом изменились технологии в хирургической офтальмологии за последние годы?

— Когда я пришел в медицину, хирурги-офтальмологи работали на оборудовании второго поколения, теперь в распоряжении белорусских врачей уже пятая модификация. Выросла плеяда отличных хирургов, освоивших передовую технику, увеличилось количество медцентров, имеющих оснащение и персонал для высокотехнологичных вмешательств. В результате многие экспериментальные операции стали массово доступными. Например, бесшовное удаление катаракты с имплантацией мягкого хрусталика 20 лет назад было эксклюзивной операцией, а сейчас их по всей стране проводят порядка 28−30 тысяч в год. В плане глазной хирургии Беларусь идет в ногу с европейскими достижениями в медицине.

Или возьмем детскую хирургию. У одного младенца на 10 тысяч новорожденных обнаруживают катаракту. Если не прооперировать в первое полугодие жизни, то в будущем зрение ребенка не превысит пяти процентов. Белорусские хирурги-офтальмологи сейчас проводят аспирацию врожденной катаракты, сделав разрез всего в 1 мм (раньше необходимым минимумом считались 5−8 мм). Значит, и операции стали более безопасными.





— Любые ли проблемы со зрением можно назвать болезнью?

— С появлением новых технологий хирурги-офтальмологи начали оперировать пациентов с заболеваниями, которые еще недавно и не считались патологией. Возьмем возрастную дальнозоркость, когда человек вдаль видит хорошо, а вот читать книгу без очков уже не может. В 2005 году на европейском рынке (в том числе и в Беларуси) появились мультифокальные хрусталики, позволяющие видеть без очков как вдаль, так и вблизи. Если пару десятилетий назад решить проблему было сложно, сегодня это уже не вопрос. Человек должен иметь свободу выбора: носить или не носить очки — решение должно зависеть только от его желания.

— Каких открытий в хирургической офтальмологии можно ожидать в ближайшем будущем?

— Я думаю, минимизация хирургии еще не дошла до своего предела. Будущее — за продлением руки хирурга за счет компьютерных манипуляторов, чтобы повысить точность движений. Хирурги все глубже погружаются в ткани глаза, а благодаря компьютеризированным хирургическим системам мы сможем добраться до более мелких структур инструментом, не выносящим непроизвольного дрожания или неловких манипуляций.