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В Дубровенском районе в октябре расцвели подснежники

07.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дубровенском районе в октябре расцвели подснежники — эти весенние цветы в лесу нашли грибники, пишет «Дняпроўская праўда».


Грибнику удалось собрать целое ведро опят. Но это еще не все дары леса, с которыми он вернулся домой. Самый неожиданный сюрприз — букетик осенних подснежников.

Ветреница лесная — первоцвет, обычно цветет в апреле — мае.

Подснежники в некоторых местах страны цвели и зимой. Так, в декабре 2019-го эти цветы заметили в Березинском заповеднике. В январе они радовали жителей Витебска и Бреста. В феврале фотографии подснежников делали гродненцы.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Грибнику удалось собрать целое ведро опят. Но самый неожиданный сюрприз - букетик осенних подснежников.
 
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