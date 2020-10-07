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В Дубровенском районе в октябре расцвели подснежники
07.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Дубровенском районе в октябре расцвели подснежники — эти весенние цветы в лесу нашли грибники,
Грибнику удалось собрать целое ведро опят. Но это еще не все дары леса, с которыми он вернулся домой. Самый неожиданный сюрприз — букетик осенних подснежников.
Ветреница лесная — первоцвет, обычно цветет в апреле — мае.
Подснежники в некоторых местах страны цвели и зимой. Так, в декабре 2019-го эти цветы заметили
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Грибнику удалось собрать целое ведро опят. Но самый неожиданный сюрприз - букетик осенних подснежников.
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