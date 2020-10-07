Источник материала: Tut.by

В Дубровенском районе в октябре расцвели подснежники — эти весенние цветы в лесу нашли грибники, пишет «Дняпроўская праўда».





Грибнику удалось собрать целое ведро опят. Но это еще не все дары леса, с которыми он вернулся домой. Самый неожиданный сюрприз — букетик осенних подснежников.

Ветреница лесная — первоцвет, обычно цветет в апреле — мае.

Подснежники в некоторых местах страны цвели и зимой. Так, в декабре 2019-го эти цветы заметили в Березинском заповеднике . В январе они радовали жителей Витебска и Бреста. В феврале фотографии подснежников делали гродненцы .