В сентябре в Могилевской области было невероятно тепло - до +29°С. А каким будет октябрь?

Источник материала: Tut.by

Октябрь в Могилевской будет теплым, прогнозируют синоптики, и дождливым в пределах нормы. А прошедший сентябрь тоже был теплее прошлогоднего — на 2−3 градуса, передает ТРК «Могилев».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Предварительный прогноз синоптиков на месяц вперед оправдался — сентябрь был действительно теплым. Днем воздух в Могилевской области прогревался до +23 °С, а временами — до +29 °С. Ниже +7 °С минимальная сентябрьская температура не опускалась, за исключением ночных заморозков на юго-востоке — тогда зафиксировали -4° С.

Дожди в основном были слабые и умеренные, за исключением некоторых дней, рассказала начальник отдела Могилевоблгидромета Елена Тюхай. По ее словам, наиболее дождливой оказалась первая декада сентября. В тех районах, где прошли сильные дожди, выпала климатическая норма осадков — 55−70 мм, а в Кричевском районе — 80 мм, или 130% нормы.

Октябрь синоптики также прогнозируют теплым. Так, в первые 5 дней месяца температура воздуха была выше нормы на 3−8 градусов. Днем воздух прогревался до +22 °С, а ночью столбик термометра не опускался ниже +7 °С. В целом, по предварительному прогнозу, октябрь на территории Могилевской области ожидается теплым — на 1−2 градуса выше нормы.

Самый теплый октябрь на Могилевщине — с температурой воздуха до +28 °С — был в 1999 году, а самый холодный — в 1940 году, когда зафиксировали -15°С.