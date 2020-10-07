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В сентябре в Могилевской области было невероятно тепло - до +29°С. А каким будет октябрь?
07.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Октябрь в Могилевской будет теплым, прогнозируют синоптики, и дождливым в пределах нормы. А прошедший сентябрь тоже был теплее прошлогоднего — на 2−3 градуса,
Предварительный прогноз синоптиков на месяц вперед оправдался — сентябрь был действительно теплым. Днем воздух в Могилевской области прогревался до +23 °С, а временами — до +29 °С. Ниже +7 °С минимальная сентябрьская температура не опускалась, за исключением ночных заморозков на юго-востоке — тогда зафиксировали -4° С.
Дожди в основном были слабые и умеренные, за исключением некоторых дней, рассказала начальник отдела Могилевоблгидромета Елена Тюхай. По ее словам, наиболее дождливой оказалась первая декада сентября. В тех районах, где прошли сильные дожди, выпала климатическая норма осадков — 55−70 мм, а в Кричевском районе — 80 мм, или 130% нормы.
Октябрь синоптики также прогнозируют теплым. Так, в первые 5 дней месяца температура воздуха была выше нормы на 3−8 градусов. Днем воздух прогревался до +22 °С, а ночью столбик термометра не опускался ниже +7 °С. В целом, по предварительному прогнозу, октябрь на территории Могилевской области ожидается теплым — на 1−2 градуса выше нормы.
Самый теплый октябрь на Могилевщине — с температурой воздуха до +28 °С — был в 1999 году, а самый холодный — в 1940 году, когда зафиксировали -15°С.
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Самый теплый октябрь на Могилевщине был в 1999 году: столбик термометра поднимался до +28°С!
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