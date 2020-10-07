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Девушка была в кино с парнем, а по протоколу милиции - участвовала в акции протеста в Бресте. Что решил суд?

07.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте суд оправдал девушку, на которую милиционер составил протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии, пишет «Брестская газета».


Брестчане и гости города, прогуливающиеся по пешеходной улице Советской, наверняка видели и слышали девушек, которые играют на музыкальных инструментах. Одна из них — Юлия Мелихова. Около семи утра 1 октября к ней домой пришла милиция. Юля узнала, что на нее составлен протокол по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Ее задержали, доставили в Ленинский РОВД, потом отправили до суда в ИВС.

Суд над Юлей начался 2 октября. Согласно материалам дела, днем 27 сентября она с цветами в руках стояла возле кинотеатра «Беларусь» и принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии — традиционной воскресной акции протеста. Доказательством тому, по версии милиции служило видео, снятое во время акции, а также скриншоты с него.

Сама Юля с самого начала заявила, что в акции не участвовала — по ее словам, днем она вместе с другом ходила в кино и в кафе на втором этаже кинотеатра. Она утверждала, что милиция обозналась — девушка, которую приняли за нее, выше ростом, у нее длиннее волосы, а на ногах черная обувь, тогда как Юля в тот день была в белых кроссовках.

Кроме того, лицо девушки, которую приняли за Юлю, было закрыто черной маской. Во время первого судебного заседания Мелихова заявила, что если в кинотеатре есть камеры видеонаблюдения, то запись с них станет доказательством ее слов о том, что она была с другом в кино.

Суд объявил перерыв до 6 октября, чтобы за это время получить запись с камеры наблюдения в кинотеатре. Ее приобщили к материалам дела. На кадрах видно, как сначала парень, в котором Юля опознала своего друга, потом сама Юля заходят в здание кинотеатра, а потом вместе поднимаются на второй этаж.

Свидетелем на процессе выступал старший участковый инспектор милиции Сергей Бойко. На суде он пояснил, что поступила информация о том, что Юлия Мелихова участвовала в акции протеста. Чтобы ее проверить, были просмотрены стрим с акции, размещенный на одном из YouTube-каналов, и кадры оперативной съемки.

— Как производилось установление личности девушки, запечатленной на скриншотах? — спросил у участкового судья суда Ленинского района Дмитрий Куровский.

— Путем сличения с фотографией в паспорте, — ответил милиционер.

На суде он настаивал, что девушка на видео и скриншотах — это Юлия Мелихова.

— Почему вы решили, что это я? — спросила девушка у участкового.

— По прическе. Потому что пробор у вас очень характерный. И по глазам, — ответил Сергей Бойко.

Суд прекратил рассмотрение дела за недоказанностью вины Юлии Мелиховой. После суда девушка сказала, что намерена подавать жалобу на незаконное задержание.

 
Теги: Брест
 
 
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