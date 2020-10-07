«Не сопротивлялась, но очень быстро скрутили». 13-летняя девочка из Гродно - о том, как ее задержали

Источник материала: Tut.by

13-летнюю Настю в минувшее воскресенье задержали в Гродно, около площади Советской, где должна была состояться акция протеста и проходила сельскохозяйственная ярмарка. У ярмарки дежурили силовики и стоял спецтранспорт. Девочка в центр города пришла с отчимом. Прогулка завершилась конфликтом мужчины с правоохранителями и жестким задержанием как взрослого человека, так и ребенка — видео задержания 13-летней девочки разошлось по Сети и вызвало резонанс в обществе. Спустя несколько часов Настю из РОВД забрала мама, ее отчиму позже дали 7 суток.



Настя, 13 лет

Алла, мама девочки, рассказывает, что ее муж Александр и его друг пошли на площадь посмотреть, будет ли там проходить митинг. Взяли с собой и Настю.

— Я считаю, что ребенку делать нечего на акциях. Мы сами можем пойти и выразить свою гражданскую позицию, но Настю не брали. В это воскресенье Саша не сказал, куда они идут, просто позвал ее с собой. Я об этом не знала. Как и о том, что он выпил. Конечно, я бы не разрешила дочь брать с собой, — говорит женщина.

Настя рассказывает, что около площади было много силовиков. Отчим остановился около одного из них и что-то стал говорить. Те, по ее словам, отвечали: «Что, поговорить хочешь? Сейчас поговорим».



Фотография Насти из автозака.

— Они что-то еще говорили, но мы пошли дальше. Решили уйти во двор, а оттуда — домой, но увидели, что Сашиного друга нет рядом — и вернулись. А потом как-то все быстро получилось: милиционеры что-то стали снова говорить, Саша отвечал, — вспоминает девочка.

Через несколько минут к Александру подбежали шестеро силовиков. Они, по словам подростка, стали заламывать отчиму руки. Вокруг кричали люди, девочка, говорит, испугалась — и облила одного из омоновцев колой.





— Напитка в бутылке оставалось совсем немного. Она и плеснула на кого-то, — говорит мама девочки.

Настя вспоминает: в какой-то момент силовики стали распылять газ. Ранее в милиции, напомним, поясняли , что газ на 13-летнюю девочку в Гродно не распыляли — мол, применили против ее отчима, потому что он вел себя агрессивно. Однако Настя уверяет: точно видела, что струю газа направили именно на нее.



Настя демонстрирует майку, в которой она — и это видно на ролике с задержанием — была в воскресенье. Семья настаивает: оранжевые следы на ткани — от газа, который распыляли силовики. Так ли это, нам неизвестно, но опрошенные TUT.BY эксперты в один голос говорят: используемые белорусской милицией спецсредства в виде газа не могут оставлять таких следов на одежде. На видео, где Настю волокут в автозак уже после применения газа во время задержания — насколько нам позволяет рассмотреть качество ролика — майка белая, оранжевых пятен на ней нет

— Майка белая, а все оранжевое — это, мы считаем, следы от газа. У нее все лицо, вся грудь была как будто обожжена, покраснели и горели. Она писала мне, что все жжет, — рассказывает Алла.

Девочку, как и отчима, забрали в автозак. Двое силовиков тащили ее туда по земле.

— Я не сопротивлялась, но меня очень быстро скрутили. Я не могла пошевелиться и что-то сделать. И как будто кто-то толкнул в спину, между лопаток, — говорит Настя и признается: в тот момент сильно испугалась. Сначала за отчима, потом — за себя, когда оказалась в автозаке.

Она написала маме, что находится в спецтранспорте, и просила забрать оттуда, а также пыталась узнать у правоохранителей, куда их везут, но никто ей ничего не говорил.









— Я начала выяснять, где она может быть. Позвонила в РОВД Октябрьского района — туда раньше больше всего людей привозили. Там мне сказали, что ребенка забрать не могли. Потом оказалось, — и Настя сама мне об этом написала, — что она в РОВД Ленинского района.

После беседы девочку вместе с мамой из милиции отпустили. Правда, на следующий день к семье пришла комиссия из школы вместе с милиционером проверить условия проживания ребенка.

— Сказали, что в течение 15 дней дадут ответ о том, поставят ли нас в СОП или не поставят, также Настю, как мы поняли, могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. У нас все в порядке дома, мы работаем, дочь хорошо учится, к ней в школе нет никаких претензий. Я, конечно, понимаю, что было неправильно брать ее с собой в центр в воскресенье — тем более что Саша был выпивший, — говорит Алла.

Александр сейчас находится в ИВС на улице Гая. После воскресного инцидента ему дали 7 суток.