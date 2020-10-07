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Сын мэра Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино за участие в марше против инаугурации Лукашенко
07.10.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Филипп Зарянкин — сын мэра Витебска Вадима Зарянкина — провел 13 суток в ИВС в Жодино. Молодой человек был наказан административным арестом за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко в Минске 23 сентября.
Сын витебского мэра вышел из жодинского ИВС поздно вечером 6 октября. Он провел там 13 суток за участие в мирном протесте в столице. Эту информацию «Нашай Ніве»
В
Про Филиппа Зарянкина известно, что он учился в БГУ. Был индивидуальным предпринимателем,
Его отец Вадим Зарянкин
Через две недели после выборов Вадим Зарянкин в интервью телеканалу «Витебск»
— Общественно-политическую ситуацию мы меряем по своему самочувствию и самоощущению. Мы находимся в состоянии стресса. Притом — все, — считает витебский градоначальник. — Не только одна сторона: чиновники, власть. Но и молодые люди [протестующие], которые «волеизъявляются» и у которых накопилось много вопросов [к власти]. Это стресс, состояние катарсиса. Наверное, в итоге будет хорошо, потому что мы услышим друг друга. Много конструктивного, много полезного.
В интервью «Витьбичам» вскоре после своего назначения Вадим Зарянкин немного
— Надолго заряжаюсь позитивом во время общения с семьями сыновей. У меня три внучки: старшей 6 лет, средней 3 года, а младшей всего 6 месяцев. Теперь понимаю, почему женщины имеют такой статус в обществе. Они у меня принцессы, благосклонность которых еще надо заслужить. Если дедушка не то сказал или не так посмотрел, могут и проявить свой капризный женский нрав. Стараюсь исправляться.
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Филипп Зарянкин - сын мэра Витебска Вадима Зарянкина - провел 13 суток в ИВС в Жодино. Молодой человек был наказан административным арестом за участие в марше против...
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