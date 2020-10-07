На госТВ соседей Беларуси подписывали советскими названиями. А позже объяснили почему

Источник материала: Tut.by

В некоторых новостных сюжетах белорусского телевидения кадры из соседних с Беларусью стран сопровождались странными титрами с названиями стран, отсылающими ко временам существования СССР и организации Варшавского договора. Председатель Белорусского союза журналистов рассказал , что это было.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Несколько дней назад на белорусских государственных телеканалах новостные выпуски с видео из Литвы, Польши и Украины сопроводили титрами, которые называли эти страны «бывшая советская республика Литва» или «бывшая советская Литовская республика», «бывшая Польская Народная Республика» и «бывшая УССР».



Кадр из видеосюжета телеканала СТВ



Кадр из видеосюжета телеканала СТВ

Во вторник глава государственного Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев объяснил, с чем были связаны такие нововведения.

— Оригинальными географическими титрами, которые намедни появились на главных телеканалах страны, на мой взгляд, прежде всего подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной. Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство.



Кадр из видеосюжета телеканала «Беларусь 1»

Кривошеев пояснил, что такая демонстрация на белорусском телевидении стала ответом на некоторые заявления представителей стран — соседок Беларуси.

— Да, не секрет, что подобные геотитры вызвали очень странную, а порой даже болезненную реакцию у наших соседей. Но поверьте, и белорусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются, ну или не должны касаться наших партнеров. Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге. И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные.

Напомним, после инаугурации Александра Лукашенко ряд стран Евросоюза высказался по поводу того, что не считает его вступление в должность законным. МИД Польши заявил о том, что «президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть независимо от того, является ли принесение присяги тайным или официальным». Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал белорусские выборы и инаугурацию фарсом, а Лукашенко — бывшим президентом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позже заявил об отсутствии у Александра Лукашенко легитимности как у законного лидера станы, а также о планах Украины присоединиться к санкциям ЕС в отношении высших должностных лиц нашей страны.