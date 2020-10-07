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Отзыв послов, изменения в УК, контакты при COVID-19 и секреты мурала с диджеями. События среды онлайн

07.10.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Латвия и Эстония присоединились к Литве, Польше и Германии и тоже отзывают своих послов из Беларуси. В стране предлагают некоторые изменения в УК, золотовалютные резервы замедлили падение, а Минздрав уточнил, кто считается контактом при COVID-19. Продолжаем держать вас в курсе важных событий, которые происходят в стране и мире. Следите за нашим онлайном и обязательно посмотрите репортаж с закрытого показа «Тутэйшых», который хотелось бы увидеть на сцене Купаловского театра.

 
 
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