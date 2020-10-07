Человек, разбивший ночью на Щорса окно с БЧБ, попал на видео. Он с рогаткой и, кажется, в балаклаве

Источник материала: Tut.by

Утром в среду, 30 сентября, на балконе одной из квартир в доме 4А по Щорса, где висел БЧБ-флаг, разбили стекло . Человек, сделавший это, попал на камеры видеонаблюдения, установленные на здании.



Произошло это в 4 утра. Судя по видео, окно разбил не случайный прохожий. В это время по улице Щорса проехало всего одно авто, похожее на темный Volkswagen Polo Sedan. Водитель припарковался на встречке, у домов 4А и 4Б. Мужчина был одет в темное, на голове — кепка. Лицо закрыто маской или балаклавой. Он быстро подошел к дому, стрельнул из рогатки камнем в окно, развернулся и ушел. Все заняло буквально одну минуту, и авто уехало в сторону улицы Железнодорожной.

Опознать мужчину, конечно, сложно, однако по походке его, возможно, узнают близкие.



Скриншот с камеры видеонаблюдения

Напомним, семья минчан обнаружила разбитое окно утром, когда родители вернулись с ребенком из поликлиники. Камень нашли в детских игрушках, которые стояли на балконе.



Фото из Facebook

Минчане вызвали милицию, написали заявление, но видео с камер сотрудники изымать не стали, предложили посмотреть записи самостоятельно и предоставить видеоматериалы на флешке.

Стекло на балконе минчанам уже заменили, специалист, который занимается окнами, сделал это бесплатно.