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Человек, разбивший ночью на Щорса окно с БЧБ, попал на видео. Он с рогаткой и, кажется, в балаклаве

07.10.2020 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром в среду, 30 сентября, на балконе одной из квартир в доме 4А по Щорса, где висел БЧБ-флаг, разбили стекло. Человек, сделавший это, попал на камеры видеонаблюдения, установленные на здании.

Произошло это в 4 утра. Судя по видео, окно разбил не случайный прохожий. В это время по улице Щорса проехало всего одно авто, похожее на темный Volkswagen Polo Sedan. Водитель припарковался на встречке, у домов 4А и 4Б. Мужчина был одет в темное, на голове — кепка. Лицо закрыто маской или балаклавой. Он быстро подошел к дому, стрельнул из рогатки камнем в окно, развернулся и ушел. Все заняло буквально одну минуту, и авто уехало в сторону улицы Железнодорожной.

Опознать мужчину, конечно, сложно, однако по походке его, возможно, узнают близкие.


Скриншот с камеры видеонаблюдения

Напомним, семья минчан обнаружила разбитое окно утром, когда родители вернулись с ребенком из поликлиники. Камень нашли в детских игрушках, которые стояли на балконе.


Фото из Facebook

Минчане вызвали милицию, написали заявление, но видео с камер сотрудники изымать не стали, предложили посмотреть записи самостоятельно и предоставить видеоматериалы на флешке.

Стекло на балконе минчанам уже заменили, специалист, который занимается окнами, сделал это бесплатно.

 
 
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Утром в среду, 30 сентября, на балконе одной из квартир в доме 4А по Щорса, где висел БЧБ-флаг, разбили стекло.
 
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