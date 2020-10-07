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Правозащитники признали политзаключенными еще 20 человек. В стране их уже 97

07.10.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенными 20 человек. Эти люди проходят по статьям «Массовые беспорядки» и «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Фото: TUT.BY

Правозащитники назвали политическими заключенными Никиту Гончарова, Владимира Гороха, Максима Зиневича, Михаила Калишука, Антонину Коновалову, Ивана Красовского, Илью Мигно, Виктора Шавра, Анну Сунгурову, Томаза Пипия и Тимура Пипия, Ростислава Стефановича, Артема Косаковского, Дениса Марусевича, Марка Салонникова — им предъявлено обвинение по ст. 293 (Массовые беспорядки) УК РБ.

Также политзаключенными признаны Илья Полонянкин, Марина Глазова, Евгений Кохановский, Александр Киселев и Андрей Расулов. Им предъявлено обвинение по ст. 342 (Организация или активное участие в групповых действиях) УК РБ.

Правозащитники отмечают, что расценивают преследование этих людей, как политически мотивированное и в связи с этим требуют от белорусских властей:

1. Незамедлительно освободить их из-под стражи.

2. Незамедлительно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и остановить политические репрессии в отношении граждан страны.

 
 
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Правозащитники отмечают, что расценивают преследование этих людей, как политически мотивированное и в связи с этим требуют от белорусских властей...
 
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