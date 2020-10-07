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Родила, утопила, засунула в морозилку. Прокуратура направила в суд дело об убийстве младенца

07.10.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура направила в суд дело в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в убийстве новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Осенью 2018 года минчанка узнала о своей беременности, но не стала на учет. Летом 2019 года она родила в ванной комнате жизнеспособного мальчика, которого тут же утопила. Затем она спрятала тело ребенка в морозильную камеру.

Свою вину она признала. Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, по п. 2 и п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси. Дело направлено в суд, женщина продолжает находиться под стражей.

Напомним, ночью 3 июня в минской квартире милиция нашла тела двух младенцев — одно в морозилке, другое на балконе. Милицию вызвали мужчины, которым во время застолья женщина рассказала, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей.

В прокуратуре не сообщили причину смерти второго ребенка, тело которого было найдено на балконе.

 
 
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Осенью 2018 года минчанка узнала о своей беременности, но не стала на учет. Летом 2019 года она родила в ванной комнате жизнеспособного мальчика, которого тут же...
 
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