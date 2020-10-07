|
Родила, утопила, засунула в морозилку. Прокуратура направила в суд дело об убийстве младенца
07.10.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура направила в суд дело в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в убийстве новорожденного. Об этом
Осенью 2018 года минчанка узнала о своей беременности, но не стала на учет. Летом 2019 года она родила в ванной комнате жизнеспособного мальчика, которого тут же утопила. Затем она спрятала тело ребенка в морозильную камеру.
Свою вину она признала. Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, по п. 2 и п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси. Дело направлено в суд, женщина продолжает находиться под стражей.
Напомним, ночью 3 июня в минской квартире милиция
В прокуратуре не сообщили причину смерти второго ребенка, тело которого было найдено на балконе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенью 2018 года минчанка узнала о своей беременности, но не стала на учет. Летом 2019 года она родила в ванной комнате жизнеспособного мальчика, которого тут же...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)