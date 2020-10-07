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В Брагинском районе поймали браконьеров: им грозит до трех лет колонии

07.10.2020 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брагинском районе задержали мужчин, которые незаконно рыбачили — да еще и в пограничной полосе. Теперь им грозит до трех лет тюрьмы. Подробности сообщили в Гомельском погранкомитете.


Фото: Гомельская пограничная группа

5 октября пограничники и сотрудники Гомельской областной инспекции по охране животного и растительного мира проводили совместный рейд.

В районе деревни Кирово задержали двоих мужчин, которые не только нарушили пограничный режим, но еще незаконно выловили 134 рыбы. Причиненный природе ущерб специалисты оценили в 5 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до трех лет лишения свободы.

 
 
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Причиненный природе ущерб специалисты оценили в 5 тысяч рублей.
 
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