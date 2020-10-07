В Брагинском районе поймали браконьеров: им грозит до трех лет колонии

Источник материала: Tut.by

В Брагинском районе задержали мужчин, которые незаконно рыбачили — да еще и в пограничной полосе. Теперь им грозит до трех лет тюрьмы. Подробности сообщили в Гомельском погранкомитете.



Фото: Гомельская пограничная группа

5 октября пограничники и сотрудники Гомельской областной инспекции по охране животного и растительного мира проводили совместный рейд.

В районе деревни Кирово задержали двоих мужчин, которые не только нарушили пограничный режим, но еще незаконно выловили 134 рыбы. Причиненный природе ущерб специалисты оценили в 5 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до трех лет лишения свободы.