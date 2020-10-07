Гомельский горсовет депутатов отклонил предложение избирателей о собрании по вопросу отзыва депутата Довгало

Источник материала: Tut.by

Гомельский городской совет депутатов рассмотрел заявление о созыве собрания избирателей по вопросу отзыва депутата Палаты представителей Национального собрания Ирины Довгало, сообщает «Флагшток».



Ирина Довгало

Избиратели Гомельского Советского избирательного округа № 34 отправили заявление о созыве собрания избирателей по вопросу отзыва депутата Ирины Довгало.

«В адрес вышеупомянутого депутата Палаты представителей Республики Беларусь направлялись обращения избирателей с просьбой принять все возможные меры для защиты законных прав избирателей и устранения имеющихся нарушений законодательства, — говорится в заявлении. — Ответов на данные обращения получено не было. Информация о предпринятых способах реагирования, доступных депутату, для защиты прав избирателей… отсутствует. Это свидетельствует о непринятии депутатом вышеуказанных мер и невыполнении предусмотренных законом депутатских обязанностей, что является основанием для постановки вопроса об утрате доверия избирателей и об отзыве депутата.

После прошедших 09.08.2020 выборов Президента Республики Беларусь конституционные права множества граждан были грубо нарушены: проходили массовые задержания граждан, к мирным демонстрантам применялась физическая сила, имело место применение оружия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в ряде случаев зарегистрирован летальный исход этих действий. В районных отделах внутренних дел, ИВС и СИЗО г. Гомеля по отношению к задержанным применялось физическое и моральное насилие, проводились пытки, не оказывалась своевременно медицинская помощь. Доказательства этих фактов имеются в СМИ.

Избирателям вышеуказанного избирательного округа неизвестно о действиях, осуществленных вышеупомянутым депутатом Палаты представителей Республики Беларусь, способствующих восстановлению нарушенных прав избирателей, а также об инициированных депутатом представлениях должностному лицу правоохранительных или контролирующих (надзорных) органов, других государственных органов, органов общественных объединений, иных организаций с целью восстановления законности.

В связи с этим есть основания полагать, что имело место бездействие депутата в связи с выявленными нарушениями законодательства. Что является причиной утраты доверия со стороны избирателей к вышеупомянутому депутату…

В соответствии со ст. 129 Избирательного кодекса Республики Беларусь депутат Палаты представителей, не оправдавший доверия избирателей, выразившегося в невыполнении предусмотренных законом депутатских обязанностей, нарушении Конституции Республики Беларусь, законов Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь, совершении действий, дискредитирующих депутата, может быть отозван избирателями в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 130 Избирательного кодекса Республики Беларусь вопрос об отзыве депутата может быть возбужден на собрании избирателей округа, от которого избран депутат. Инициировать созыв собрания имеет право группа избирателей, проживающих на территории округа, от которого избран депутат, в количестве не менее 150 избирателей. Настоящим мы, нижеподписавшиеся, инициируем созыв такого собрания».

Президиум городского Совета депутатов по существу заявления не ответил, тем не менее счел доводы заявителей о невыполнении депутатом своих обязанностей несостоятельными, сославшись на то, что депутатские полномочия не дают права на вмешательство в деятельность ЦИК и дачу правовой оценки ее действий. И в итоге предложение о созыве собрания избирателей по вопросу отзыва депутата Ирины Довгало отклонил.

Напомним, что до избрания депутатом Ирина Довгало возглавляла главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома. Во время избирательной кампании по выборам в парламент она приняла участие в дебатах с лидером движения «Матери 328» Татьяной Каневской (сейчас находится в СИЗО, проходит по уголовному делу о массовых беспорядках) и назвала свою зарплату как главного идеолога области в 3600 рублей справедливой .