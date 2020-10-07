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Студент делал в Минске закладки, но притворялся будто собирает в лесу ягоды

07.10.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали парня из Могилева, который делал в лесу закладки с наркотиком, но притворялся, будто собирает ягоды. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

20-летнего могилевчанина правоохранители задержали с поличным в лесополосе после того, как тот сделал раскладки наркотиков в тайники-закладки. Для отвода глаз парень взял с собой пакет с клюквой, а когда его задерживали, говорил, что в лесу он собирал ягоды.

Во время обыска у задержанного нашли электронные весы, изоленту, а в тайнике-закладке обнаружили 5 граммов гашиша.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Выяснилось, что могилевчанин несколько месяцев работал на интернет-магазин, через который и распространял наркотики. За это время он успел сделать закладки в Гродно и других областных и районных центрах.

Парень является студентом одного из вузов в Могилеве, мастер спорта. К уголовной ответственности не привлекался.

Оперативники устанавливают канал поставки наркотиков и круг возможных покупателей. Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям молодого человека дана правовая оценка.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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20-летнего могилевчанина правоохранители задержали с поличным в лесополосе после того, как тот сделал раскладки наркотиков в тайники-закладки. Для отвода глаз...
 
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