25-летний грузчик исписал стены дома в Минске, где живет ОМОН. На него завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

5 октября в Минске ОМОН задержал молодого человека, который оставлял надписи про силовиков на стене жилого дома в Минске. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

25-летний грузчик оставил надписи на стене дома по улице героев 120-й Дивизии, где живут сотрудники ОМОНа. Они же его и задержали ночью, когда мужчина расписывал очередную стену своими высказываниями.









Задержанный пояснил, что адрес дома нашел в интернете. Надписями он хотел обратить внимание на то, что «переходятся некоторые границы, в том числе и со стороны силовиков». Говорит, что расписал стену на эмоциях и сожалеет о том, что сделал.

По словам задержанного, ранее он привлекался к административной ответственности за разрисовку зданий в общественных местах. Кроме того, у мужчины была уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков.

️Сейчас задержанный находится в ИВС, возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.