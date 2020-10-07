«Когда будет суд, вы все узнаете». Прокурор Брестской области прокомментировал гибель Шутова на протестах

Источник материала: Tut.by

Гибель Геннадия Шутова, который получил смертельное ранение в голову во время протестов 11 августа в Бресте, прокомментировал 6 октября прокурор Брестской области Виктор Климов на встрече со студентами Брестского государственного технического университета. Видеозапись общения выложили в интернет .



Похороны Геннадия Шутова прошли 24 августа в Жабинке

Вопрос о гибели Геннадия Шутова поднял один из участников встречи. Виктор Климов отметил, что не может раскрыть результаты расследования, сославшись на тайну следствия.

— Я могу сказать, что не надо делать преждевременных выводов. Этим лицом [Шутовым] совершались противоправные действия. Это даже не обсуждается. Это однозначно. Сейчас ведется следствие по этому делу. Задержан второй человек, который с ним находился в тот момент. Он длительное время скрывался. В настоящий момент он установлен, задержан, дает показания. Когда будет суд, вы все узнаете. (…) Могу сказать одно: там ничего героического со стороны этого, к сожалению, погибшего человека не было, — сообщил прокурор области.

Напомним, 44-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа возле дома № 334 на улице Московской. В это время в городе проходили стихийные массовые протесты.

Сначала его привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».

По версии Следственного комитета , во время протестов 11 августа в Бресте его «непреднамеренно ранили в голову из оружия при нападении на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка».

Родственники погибшего с такой версией не согласны. Они настаивают, что Геннадий ни в каких массовых беспорядках не участвовал, по характеру был спокойным и уравновешенным, работал дальнобойщиком.

Также студенты спросили прокурора о том, почему после выборов в Бресте в отношении задержанных силовики применяли насилие.

— В СИЗО были пытки. Я свидетель, я был задержан и мня перевозили с СИЗО. Перевозили в ужаснейших условиях, несколько переполненных автозаков. Мы пару часов стояли, дышать было нечем. Когда открыли дверь скомандовали «руки за голову, максимально вниз лицом» материли активно вслед и прогнали через строй солдатиков, каких-то людей в военной форме, они нас подгоняли криками «быстрее» и многих били. Потом всех поставили вдоль стены в два ряда. Первый стоял…

— Стой, — прервал монолог студента Володько, — вопрос какой?

— Почему так?

— Если вы считаете, что в отношении вас совершены противоправные действия со стороны правоохранительных органов, вы обязаны, имеете право, лучше так, прийти в любой правоохранительный орган и подать заявление, которое должно быть зарегистрировано и рассмотрено в установленном порядке.

Далее прокурор области рассказал о том, что в ОВД в последнее время «высокая нагрузка и они не успевают рассмотреть все заявления». Но как правило «это все преувеличивается», сказал Климов, имея ввиду рассказы свидетелей и потерпевших от действий силовиков.

— Почему у нас в Бресте ходят люди в спортивной форме и с дубинками? — задали еще один вопрос студенты.

— Это очередные фейки, — ответил прокурор — и эта реплика вызвала взрыв смеха в зале. — Не в том дело, что милиция ходит в гражданской одежде. Есть работа правоохранительной системы, которая многогранна. Она имеет различные способы, но при этом базовые права граждан не должны нарушаться.