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В Молодечненском районе ищут женщину, которая сутки назад ушла в лес и пропала
07.10.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Молодечненском районе из леса не вернулась 48-летняя женщина, которая нуждается в регулярном приеме лекарств. Об этом
Как сообщается, разыскивается Елена Кульбицкая — 48-летняя жительница городского поселка Радошковичи Молодечненского района. Женщина пропала недалеко от деревни Вязынка, откуда ушла в лес во вторник, 6 октября, около четырех часов дня. Женщина нуждается в регулярном приеме медикаментов.
Приметы пропавшей: рост 172 см, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза, особой приметой являются очень худые ноги.
Была одета: в коричневую байку с сине-белым рисунком, светло-голубые джинсы и синие кеды.
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В Молодечненском районе из леса не вернулась 48-летняя женщина, которая нуждается в регулярном приеме лекарств.
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