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В Молодечненском районе ищут женщину, которая сутки назад ушла в лес и пропала

07.10.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе из леса не вернулась 48-летняя женщина, которая нуждается в регулярном приеме лекарств. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».


Изображение: ОО ПСО «Ангел Северо-Запад»

Как сообщается, разыскивается Елена Кульбицкая — 48-летняя жительница городского поселка Радошковичи Молодечненского района. Женщина пропала недалеко от деревни Вязынка, откуда ушла в лес во вторник, 6 октября, около четырех часов дня. Женщина нуждается в регулярном приеме медикаментов.

Приметы пропавшей: рост 172 см, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза, особой приметой являются очень худые ноги.

Была одета: в коричневую байку с сине-белым рисунком, светло-голубые джинсы и синие кеды.

 
 
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В Молодечненском районе из леса не вернулась 48-летняя женщина, которая нуждается в регулярном приеме лекарств.
 
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