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Суд оштрафовал жителя Гродно, который стоял на коленях с фото пострадавшей во время протестов пятилетней девочки
07.10.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Ленинского района Гродно оштрафовал местного жителя Владимира Родченко на 675 рублей за проведение несанкционированной акции.
Программист Родченко вместе с соратниками пришел 12 августа на площадь Ленина с фотографией пятилетней девочки, которая накануне пострадала в аварии с участием военной техники в Гродно. Они встали на колени перед облисполкомом, вскоре по его словам их задержали неизвестные в балаклавах, избили, доставили в Ленинский РОВД.
Родченко обвинили в незаконном пикетировании на площади, так как он «демонстрировал плакат с ребенком в крови» (ч. 3 ст. 23.34 КоАП). Он вину не признал.
Дело рассматривал судья Николай Сергейко.
Адвокат Родченко Александр Бирилов заявил ходатайства об опросе в качестве свидетелей милиционеров, которые составляли документы, сотрудников ОМОН, применивших силу, сотрудников ГАИ, а также врачей, доставивших Родченко в больницу. Суд удовлетворил ходатайство об опросе двух милиционеров, Гаврилюка и Козловского, которые составляли документы. Остальные — отклонил в связи с отсутствием оснований или конкретных фамилий.
Ходатайство о проведении графологической экспертизы, которая могла бы показать, что Родченко подписывал документы в «необычном состоянии», то есть будучи избитым и под давлением, также было отклонено.
На большинство вопросов Бирилова представителю РОВД Ершову об обстоятельствах дела последний не смог ответить.
Свидетель Козловский, который сопровождал Родченко в милиции, заявил, что того не били, руки у него не были сцеплены пластмассовой стяжкой, перед опросом его ознакомили с правами.
В итоге суд признал Родченко виновным и оштрафовал на 25 базовых величин.
Пятилетняя Юлия Череухо
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Суд оштрафовал жителя Гродно, который стоял на коленях с фото пострадавшей во время протестов пятилетней девочки
Программист Родченко вместе с соратниками пришел 12 августа на площадь Ленина с фотографией пятилетней девочки, которая накануне пострадала в аварии с участием...
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