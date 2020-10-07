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Суд оштрафовал жителя Гродно, который стоял на коленях с фото пострадавшей во время протестов пятилетней девочки

07.10.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Гродно оштрафовал местного жителя Владимира Родченко на 675 рублей за проведение несанкционированной акции.


Фото прислала читательница

Программист Родченко вместе с соратниками пришел 12 августа на площадь Ленина с фотографией пятилетней девочки, которая накануне пострадала в аварии с участием военной техники в Гродно. Они встали на колени перед облисполкомом, вскоре по его словам их задержали неизвестные в балаклавах, избили, доставили в Ленинский РОВД.

Родченко обвинили в незаконном пикетировании на площади, так как он «демонстрировал плакат с ребенком в крови» (ч. 3 ст. 23.34 КоАП). Он вину не признал.

Дело рассматривал судья Николай Сергейко.

Адвокат Родченко Александр Бирилов заявил ходатайства об опросе в качестве свидетелей милиционеров, которые составляли документы, сотрудников ОМОН, применивших силу, сотрудников ГАИ, а также врачей, доставивших Родченко в больницу. Суд удовлетворил ходатайство об опросе двух милиционеров, Гаврилюка и Козловского, которые составляли документы. Остальные — отклонил в связи с отсутствием оснований или конкретных фамилий.

Ходатайство о проведении графологической экспертизы, которая могла бы показать, что Родченко подписывал документы в «необычном состоянии», то есть будучи избитым и под давлением, также было отклонено.

На большинство вопросов Бирилова представителю РОВД Ершову об обстоятельствах дела последний не смог ответить.

Свидетель Козловский, который сопровождал Родченко в милиции, заявил, что того не били, руки у него не были сцеплены пластмассовой стяжкой, перед опросом его ознакомили с правами.

В итоге суд признал Родченко виновным и оштрафовал на 25 базовых величин.

Пятилетняя Юлия Череухо пострадала во время протестов в Гродно 11 августа. Как рассказал отец девочки Владимир Череухо, вечером он с семьей ехал в своей машине по Гродно. Автомобилисты сигналили, выражая поддержку протестующим против фальсификаций президентских выборов. Неожиданно на улице Поповича к такси перед машиной Владимира подбежали не менее пяти силовиков в черной форме и начали бить по стеклам. Сзади в автомобиль Череухо врезалась военная машина «Тигр». Стекло посыпалось на дочь, которая сидела на заднем сиденье. Девочка сильно поранилась, лицо было все в крови. Владимира ударили дубинкой по голове, позже задержали и увезли брать показания. Девочка с матерью ночь провели в больнице, днем 12 августа их отпустили под расписку.

 
Теги: Гродно
 
 
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Программист Родченко вместе с соратниками пришел 12 августа на площадь Ленина с фотографией пятилетней девочки, которая накануне пострадала в аварии с участием...
 
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