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«В ИВС у меня была кличка Мэр». Сын главы Витебска - о том, как он попал на Окрестина и как сидел 13 суток
07.10.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Филипп Зарянкин — младший сын витебского мэра Вадима Зарянкина — Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино за участие в марше против инаугурации Лукашенко">провел 13 суток в ЦИП на Окрестина и ИВС в Жодино. Суд наказал молодого человека административным арестом за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко в Минске 23 сентября. Филипп же утверждает, что в акции не участвовал, а шел домой с работы. Он рассказал TUT.BY, с какими условиями столкнулся и как отнеслась к его задержанию семья.
Филиппу Зарянкину в октябре исполнится 28 лет. Окончил мехмат БГУ.
— После университета открыли свою некоммерческую организацию — Витебское благотворительное общество. Помогали домам ребенка, детдомам, хоспису. Два года назад пошел в IT-сферу.
Три недели назад Филипп переехал жить из Витебска в Минск. Сейчас работает в отделе тестирования IT-компании Аndersen.
Филипп не скрывает:
— Я полностью не согласен с тем, что сейчас происходит в стране. Каждый человек имеет право на свободное выражение своих взглядов, политической позиции. То, что сейчас происходит, больше похоже на репрессии, чем на правильное функционирование государства. Я не согласен ни с тем, как проводились выборы, ни с тем, что произошло после них. Голосовал я за Светлану Тихановскую.
Филипп Зарянкин утверждает, что не участвовал в марше против инаугурации Александра Лукашенко, который прошел в Минске 23 сентября.
— Задержание не имеет к маршу протеста никакого отношения. Меня задержали уже намного позже — после одиннадцати часов вечера. На улице уже никого не было. Я шел один с работы, с Немиги на Городской Вал. При мне не было ни флага, ни плаката, я ничего не скандировал. Просто хотел обойти оцепление силовиков. Мне нужно было перейти перекресток, чтобы вызвать такси. Я спросил у сотрудников — они были в форме, не в касках: можно ли мне перейти улицу или лучше обойти в другом месте. Мне сказали: проходи. Когда я перешел дорогу, другой сотрудник, в каске, скорей всего, омоновец, говорит: «Пройдемте в другую сторону». И мы с ним прошли в отдел милиции, который находится рядом с «МакДональдсом».
В милиции Филипп провел два часа. Потом его отвезли в ЦИП на Окрестина. Там молодой человек пробыл до 28 сентября. Затем его переместили в ИВС в Жодино.
Суд по делу Филиппа шел два дня — 24−25 сентября, по скайпу.
— Вначале мне хотели вменить сопротивление сотруднику милиции и участие в несанкционированной акции. Но на суде, который проходил в ЦИП и я из-за качества связи не слышал половины слов, первую статью отменили. Выяснилось, что в протоколе указана не моя фамилия. А по ч. 1 ст. 23.34 КоАП мне дали 13 суток ареста.
Адвокат у Филиппа появился на следующее утро после задержания.
— Найти его помогли брат с женой. Защитник успел на суд. Однако поговорить с ним конфиденциально мне не дали. Статьи, которые мне вменяют, я узнал лишь на суде — от адвоката. Через четыре дня мы подали апелляцию. Ее должны были через три дня из районного суда передать в городской. Но поступила она туда лишь вчера, когда я уже должен был освободиться.
Филипп Зарянкин говорит, что будет обжаловать решение суда.
— Хочу максимально компенсировать ущерб, который понес.
Молодой человек рассказывает, что ни на Окрестина, ни в Жодино к нему не применяли физическую силу. Но, конечно, сыну витебского мэра пришлось узнать, что такое стоять «лицом к стенке, руки за спину, ноги врозь».
— На Окрестина многие сотрудники относились к нам хорошо. А некоторые — отстраненно, никак не общались. Но на прогулки нас не водили. А я курю. Если не покурю, не могу уснуть. И один человек входил в положение, выводил меня ночью, одного, курить. Но был и другой сотрудник, он выводил нас по утрам из камеры — пока там проводили осмотр. Я улыбался, и он все время угрожал, что изобьет меня, даст ногой по причинному месту.
В жодинском ИВС, по словам Филиппа, людей определили в «полностью разбитое помещение»:
— Условия были намного хуже, чем для уголовников. И курить снова не разрешали, хоть в камере, около туалета, и было место для курения. Сигареты передавали, но не давали спички. Вывели на прогулку вроде два раза за семь суток. Но мы все-таки покурили. И нас за это наказали: положили спать на голые металлические решетки на нарах. Матрацы, белье забрали. Это было в последнюю ночь. Я спал на столе, он деревянный, и было удобнее.
За 13 дней, как говорит Филипп, было «много мата и много угроз».
— Все время угрожали, что распылят газ в камеру или в лицо, что отдадут нас каким-то «страшным» людям, которые нас могут избить.
Филипп Зарянкин вышел из ИВС вечером 6 октября.
— Меня встречали, наверное, человек 11. Коллеги, семья, старший брат, друзья. Отца среди встречающих не было: по объективным причинам он не смог приехать. Но он мне сразу позвонил. Мы с ним скоро встретимся, он приедет в Минск.
Младший сын витебского мэра говорит, что у него прекрасные взаимоотношения с отцом.
— Никаких межличностных конфликтов, ссор между нами нет. Весь "конфликт" заключается лишь в одной плоскости: моя позиция по нынешней ситуации в стране — и работа отца.
Филипп отрицает информацию телеграм-каналов, которые сообщают, что он просил отца уйти с госслужбы:
— Нет, это неправда. Такого никогда не было.
— Ваши сокамерники и надзиратели, охранники знали, что вы — сын витебского мэра?
— Да, я это сообщал открыто. Кто-то сначала не верил. Потом уже поверил. И на Окрестина, и в Жодино у меня даже была кличка Мэр (смеется). Шутили, мол, вот сейчас «Мэр» вас всех тут уволит. Но в целом должность отца не давала мне никакого преимущества перед другими заключенными.
Родители Филиппа, по его словам, очень волновались за него.
— Мама переживала. Отец тоже сильно переживал, пытался, наверное, как-то помочь. Но точно не мог, так как узнал о моей ситуации слишком поздно. О том, где я нахожусь, ему стало известно уже после суда.
Чтобы занять себя, Филипп писал в камере стихи. Он говорит, что люди в камере «были друг за друга горой»:
— Эта солидарность очень помогала.
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«В ИВС у меня была кличка Мэр». Сын главы Витебска - о том, как он попал на Окрестина и как сидел 13 суток
Филипп Зарянкин вышел из ИВС вечером 6 октября: «Меня встречали, наверное, человек 11. Коллеги, семья, старший брат, друзья. Отца среди встречающих не было - по...
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