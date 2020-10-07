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Прокурор области рассказал, во сколько оценили ущерб от августовских «массовых беспорядков» в Бресте

07.10.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 70 тысяч рублей ущерба нанесли Бресту массовые беспорядки. Такую сумму озвучил прокурор области Виктор Климов на встрече со студентами Брестского государственного технического университета. Видеозапись встречи выложили в интернет.


Протесты в Бресте 10 августа

Встреча прошла 6 октября в здании БрГТУ и касалась акций протестов и ответственности за участие в них.

Отдельно Виктор Климов рассказал об ущербе, который нанесли массовые беспорядки Бресту.

— Мы сейчас активно устанавливаем каждое лицо, причинившее ущерб городской инфраструктуре. Каждый будет установлен — и все до копейки заплатит за разрушенные скамейки, дороги, тротуары и так далее. Примерно 70 тысяч рублей мы насчитали. Это не такая большая сумма. Для города некритичная. Тем не менее эта работа продолжается, — рассказал прокурор.

 
Теги: Брест
 
 
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«Каждый будет установлен и все до копейки заплатит», - пообещал прокурор.
 
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