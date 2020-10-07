Прокурор области рассказал, во сколько оценили ущерб от августовских «массовых беспорядков» в Бресте

Источник материала: Tut.by

Около 70 тысяч рублей ущерба нанесли Бресту массовые беспорядки. Такую сумму озвучил прокурор области Виктор Климов на встрече со студентами Брестского государственного технического университета. Видеозапись встречи выложили в интернет .



Протесты в Бресте 10 августа

Встреча прошла 6 октября в здании БрГТУ и касалась акций протестов и ответственности за участие в них.

Отдельно Виктор Климов рассказал об ущербе, который нанесли массовые беспорядки Бресту.

— Мы сейчас активно устанавливаем каждое лицо, причинившее ущерб городской инфраструктуре. Каждый будет установлен — и все до копейки заплатит за разрушенные скамейки, дороги, тротуары и так далее. Примерно 70 тысяч рублей мы насчитали. Это не такая большая сумма. Для города некритичная. Тем не менее эта работа продолжается, — рассказал прокурор.