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Прокурор области рассказал, во сколько оценили ущерб от августовских «массовых беспорядков» в Бресте
07.10.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 70 тысяч рублей ущерба нанесли Бресту массовые беспорядки. Такую сумму озвучил прокурор области Виктор Климов на встрече со студентами Брестского государственного технического университета. Видеозапись встречи
Встреча прошла 6 октября в здании БрГТУ и касалась акций протестов и ответственности за участие в них.
Отдельно Виктор Климов рассказал об ущербе, который нанесли массовые беспорядки Бресту.
— Мы сейчас активно устанавливаем каждое лицо, причинившее ущерб городской инфраструктуре. Каждый будет установлен — и все до копейки заплатит за разрушенные скамейки, дороги, тротуары и так далее. Примерно 70 тысяч рублей мы насчитали. Это не такая большая сумма. Для города некритичная. Тем не менее эта работа продолжается, — рассказал прокурор.
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Прокурор области рассказал, во сколько оценили ущерб от августовских «массовых беспорядков» в Бресте
«Каждый будет установлен и все до копейки заплатит», - пообещал прокурор.
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