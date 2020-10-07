В Гомеле выпустили сына Каневской, которого задержали за насилие над милиционером - но так и не смогли обвинить

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 7 октября, из гомельского ИВС вышел на свободу старший сын активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению в «беспорядках». Об этом TUT.BY сообщил брат задержанного Александра — Алексей.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним, Александра задержали 22 сентября по дороге на работу по подозрению в насилии над милиционером. Однако за 72 положенных по закону часа предъявить обвинение по этой статье ему не смогли, но и из ИВС не выпустили — оставили досиживать «сутки», которые он не отбыл в августе.

TUT.BY недавно писал об этой семье . Татьяна Каневская была доверенным лицом Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. Она — одна из белорусов, признанных в эту кампанию политзаключенными, одна из семи на данный момент женщин в этом списке (еще там Мария Колесникова , Лилия Власова , Светлана Купреева , Юлия Шардыко и др.).

Каневскую милиция задержала в Гомеле 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана.

Ее перевезли в Минск, в СИЗО на Володарского, сейчас женщина проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ). Дома ее ждут четверо сыновей (одному из них всего 13 лет) и муж.