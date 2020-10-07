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В Гомеле выпустили сына Каневской, которого задержали за насилие над милиционером - но так и не смогли обвинить
07.10.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 7 октября, из гомельского ИВС вышел на свободу старший сын активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению в «беспорядках». Об этом TUT.BY сообщил брат задержанного Александра — Алексей.
Напомним, Александра
TUT.BY недавно
Каневскую милиция задержала в Гомеле 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана.
Ее перевезли в Минск, в СИЗО на Володарского, сейчас женщина проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ). Дома ее ждут четверо сыновей (одному из них всего 13 лет) и муж.
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В Гомеле выпустили сына Каневской, которого задержали за насилие над милиционером - но так и не смогли обвинить
Активистка Татьяна Каневская с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению в «беспорядках».
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