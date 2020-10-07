Подводный охотник из Бреста выловил щуку почти в 7 кг весом. Смотрите, какая

Источник материала: Tut.by

Щуку весом 6780 г и длиной около метра брестчанин Николай привез домой 5 октября с подводной охоты на реке Лесной в Каменецком районе, пишет «Брестская газета» .





Чтобы заполучить этот трофей, мужчине пришлось провести под водой около 5 часов и преодолеть почти 5 км.

«Она на небольшой глубине — около 1,2 метра — при хорошей видимости стояла прямо на кувшинках. Мы встретились лицом к лицу. Первая мысль была: „Да ну! Не бывает таких больших в этой реке!“ Но так долго там думать нельзя. Я начал подводить ружье, и в это время она решила стартовать. Но я успел выстрелить ей в голову», — рассказал Николай.

С огромной рыбой Николай сфотографировался, голову пока оставил, а мясо уже разделал. Они с женой собираются перекрутить щуку на котлеты.

Николай занимается подводной охотой уже около 5 лет. До этого он рыбачил на спиннинг.

«Как-то раз знакомые пригласили меня на подводную охоту. До этого мой родственник подарил мне подводное ружье, но я им не пользовался, — вспоминает Николай. — Мы поехали на реку Щару, мне дали костюм, ружье. Сплавились втроем на лодке. И друзья мне говорят: „Вот тебе дерево, ныряй под него“. А течение-то быстрое. Ну я туда занырнул, сначала было страшно, вижу — плотва стоит, выстрелил и попал. Только плотва маленькая, а ружье мощное, поэтому от плотвы осталась одна голова. Ну я ее и забрал, эту голову, как трофей».

Подводная охота Николаю понравилась сразу: хоть страшно и опасно, но безумно интересно. Правда, говорит мужчина, в первый год нового увлечения он так ни одной рыбы и не добыл. Так что тем, кто собирается заняться подводной охотой, следует набраться терпения и упорства, ведь заполучить хоть какой-нибудь трофей сразу, скорее всего, не получится.

По словам брестчанина, некоторые считают, что подводная охота уничтожает маточное поголовье рыбы, однако он не согласен с этим: «Подводного охотника больше интересует трофей. Это большая рыба, которая уже не является маточным поголовьем».

Во многих странах Европы подводная охота запрещена и считается браконьерством, так как при таком способе лова можно добыть гораздо больше рыбы, чем при обычной рыбалке. В Беларуси охотиться под водой можно, но только в светлое время суток и при помощи подводных ружей (гарпун не более 5 зубьев) повсеместно, кроме водоемов и рек, внесенных в перечень Минприроды.

По оценкам специалистов, всего 10% водоемов Республики Беларусь по всем параметрам пригодны для подводной охоты — в остальных, например, низкая прозрачность воды, сильное течение или промышленное загрязнение (технические воды).

Подводной охотой в Беларуси могут заниматься только члены БООР либо те, кто имеет удостоверение подводного охотника Белорусской федерации подводного спорта.