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«Сутки» и пересмотры. В Бобруйске журналистов судят как участников несанкционированного митинга
07.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанных в Бобруйске четверых журналистов, работавших на акции протеста 4 октября, обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии. Одному дали 7 суток ареста, у другого изъяли технику,
Акция протеста проходила в Бобруйске в минувшее воскресенье, 4 октября. Тогда была задержана почти вся колонна демонстрантов,
На журналистов составили протоколы как на участников митинга и увезли в изолятор временного содержания до суда. Ночью из изолятора в больницу на скорой увезли Марину Молчанову: журналистка почувствовала недомогание, жаловалась на боль в желудке. В итоге Марину госпитализировали: у нее были плохие анализы, высокое давление.
Алеся Латинская провела в ИВС сутки, и 5 октября ее начали судить, потом процесс перенесли на 6 октября, а затем дело отправили на доработку и Алесю выпустили.
Дениса Носова выпустили из ИВС 7 октября, продержав под стражей 72 часа. Суд над ним пройдет в пятницу, 9 октября. Перед этим, 6 октября, дома у Носова побывали силовики, забрали технику.
Сегодня, 7 октября, суд признал фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, виновным в участии в несанкционированном митинге. Комиссарова наказали 7 сутками ареста — он выйдет на волю 11 октября.
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Журналистов задержали на акции протеста 4 октября.
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