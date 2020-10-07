«Сутки» и пересмотры. В Бобруйске журналистов судят как участников несанкционированного митинга

Источник материала: Tut.by

Задержанных в Бобруйске четверых журналистов, работавших на акции протеста 4 октября, обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии. Одному дали 7 суток ареста, у другого изъяли технику, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Фото: «Бобруйский курьер»

Акция протеста проходила в Бобруйске в минувшее воскресенье, 4 октября. Тогда была задержана почти вся колонна демонстрантов, сообщает «Бобруйский курьер». В том числе задержали четырех журналистов местных изданий: сотрудников интернет-портала Bobr.by — журналиста Алесю Латинскую и фотографа Юрия Комиссарова, журналистов газеты «Вечерний Бобруйск» Дениса Носова и городского портала «Бобруйский курьер» Марину Молчанову.

На журналистов составили протоколы как на участников митинга и увезли в изолятор временного содержания до суда. Ночью из изолятора в больницу на скорой увезли Марину Молчанову: журналистка почувствовала недомогание, жаловалась на боль в желудке. В итоге Марину госпитализировали: у нее были плохие анализы, высокое давление. По информации «Бобруйского курьера», 5 октября Марину выписали из больницы, дата суда над ней пока неизвестна.

Алеся Латинская провела в ИВС сутки, и 5 октября ее начали судить, потом процесс перенесли на 6 октября, а затем дело отправили на доработку и Алесю выпустили.

Дениса Носова выпустили из ИВС 7 октября, продержав под стражей 72 часа. Суд над ним пройдет в пятницу, 9 октября. Перед этим, 6 октября, дома у Носова побывали силовики, забрали технику.

Сегодня, 7 октября, суд признал фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, виновным в участии в несанкционированном митинге. Комиссарова наказали 7 сутками ареста — он выйдет на волю 11 октября.