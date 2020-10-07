Аналогов в Беларуси нет. Как выглядит новая поликлиника в Могилеве, на открытие которой ждут Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В Могилеве готовится к открытию новое здание поликлиники № 3 в микрорайоне Казимировка. Тут будут лечить и наблюдать более 30 тысяч детей и взрослых из Могилева и Могилевского района. На открытие поликлиники ждут Александра Лукашенко — торжественный момент перерезания красной ленты несколько раз переносили. А пока TUT.BY посмотрел, что нужно для того, чтобы пациент хотел идти в поликлинику.





Вообще, этажей в поликлинике семь — вместе с цокольным. В здании площадью 16 тыс. м2 будет работать около 300 сотрудников, а за смену тут могут обслуживать 850 пациентов, из которых 250 — дети.

Кроме взрослой и детской поликлиник, которые разделены физически и у каждой из которых — свои вход и регистратура, в здании будет находиться подстанция скорой медицинской помощи на четыре машины.

В поликлинике организована безбарьерная среда, есть бесплатный wi-fi и много диванов. Но самое главное — это оборудование. Поликлиника обошлась областному бюджету в более чем 47 млн рублей.



Главврач поликлиники № 3 Светлана Шупикова.

— Думаю, что по оснащению медицинским оборудованием, наличию системы «Умная поликлиника» аналогов нашей поликлинике в Беларуси нет, — говорит главный врач учреждения Светлана Шупикова.

И добавляет, что медоборудование они с работниками поликлиники заказывали сами, то есть прописывали для процедуры госзакупки все нюансы. Причем заказывали «с запасом», чтобы оно было актуальным и через несколько лет. Главврач говорит, что за некоторые позиции пришлось «повоевать», но убедить чиновников удалось. Настолько удалось, что даже лифт сделали особенный — «с рыбками».

Но давайте по порядку.

Кто пациенты?









Это 31,6 тысячи человек: жители микрорайонов Казимировка, Спутник и часть жителей Могилевского района — Пашковского и Княжицкого сельсоветов. Раньше все они относились к разным поликлиникам города, в том числе к поликлинике № 3, которая дорабатывает последние дни в старом 3-этажном здании на улице Езерской около здания облисполкома.

Все карты пациентов в бумажном виде уже «переехали» в новое здание поликлиники, электронные — в процессе подготовки, так как идет интеграция медоборудования, чтобы данные исследований — УЗИ, рентгена и пр. — автоматически отображались в электронной карте пациента. Это был принципиальный критерий при оформлении заявок на закупку оборудования: чтобы оно работало с медицинской информационной системой.





«Такого в поликлиниках города пока нет нигде: всё вносится вручную. Так что в этом плане мы тоже будем первыми в области», — говорит Светлана Шупикова.

Адреса, которые будет обслуживать поликлиника № 3 с момента переезда по новому адресу на улице Тишки Гартного, смотрите тут .

Медицинское оборудование

В новой поликлинике помимо стандартного комплекса есть медицинское оборудование, которого нет больше ни в одном подобном учреждении, некоторое — редкое даже для больниц, подчеркивает Светлана Шупикова. Все оно расположено таким образом, чтобы пациент мог пройти исследование не выходя из кабинета врача.





Есть аппарат для маммографии. На нем можно проводить и скрининговое исследование у здоровых женщин, и диагностическое, если обнаружено какое-то образование.

В новой поликлинике № 3 будет работать единственный в области фетальный монитор для наблюдения за состоянием плода и матери. Он может диагностировать гипоксию плода на 10-й секунде исследования, говорит Светлана Шупикова. Такой монитор есть только в республиканских центрах в Минске.









У офтальмолога есть два аппарата-сканера для УЗИ глаза. До этого момента такой аппарат был один на всю область — в Могилевской областной больнице. Аппарат выявляет заболевания полостей и оболочек глаза, в том числе новообразования, то есть врач может диагностировать опухоль, отслойку сетчатки и т. д.

Видеоурологическая стойка позволит проводить эндоскопические исследования мочевыводящих путей, проводить биопсию и малохирургические операции. И потому планируется перенести в поликлинику № 3 урологический центр — сейчас он находится в поликлинике № 8.





Специалисты, которые будут работать с новым и дорогим оборудованием, есть, говорит главврач. Хотя пока коллектив — всего в штате около 300 должностей — укомплектован на 80%. В следующем году в поликлинике ждут 10 молодых врачей.

Для медперсонала на цокольном этаже есть раздевалки с душевыми, комнаты отдыха и приема пищи. Буфет, к слову, будет работать в том числе как столовая для медработников: комплексные обеды за минимальную плату по предварительной заявке будет поставлять из областной больницы предприятие «Диета».

Бонус: лечебные соль и вода





В поликлинике за отдельную плату будут работать соляная комната и водолечебница. Прайс будет известен после открытия учреждения. Посещение — только после консультации физиотерапевта, так как есть противопоказания к процедурам.

В соляной комнате будут показывать фильмы, а дети смогут рисовать солью на специальном столике и играть с солью, как с песком на пляже.

Водолечебница — это три ванны-джакузи, где можно пройти процедуры жемчужной, травяной ванн. Будет работать душ Шарко и восходящий душ-массаж, который помогает при лечении мочеполовой системы и прямой кишки.









Максимум электроники и быстрый дозвон

Чтобы записаться на прием к врачу, у пациента будет несколько вариантов: прийти в регистратуру, позвонить в кол-центр, воспользоваться терминалом заказа талончиков. Да, теперь на приеме звонков будут работать отдельно два человека. А в регистратуре одновременно могут принимать троих пациентов.

Во всей поликлинике находятся 17 терминалов, где можно заказать талон к врачу. Причем на первом этаже взрослой поликлиники — 4 терминала. Помогать ими пользоваться в первое время будут работники. И карточку в регистратуре не нужно будет получать, говорит Светлана Шупикова. Своевременная доставка карты пациента на прием к врачу — забота персонала поликлиники.





Возле каждого кабинета врача — табло с номером талона пациента. Где необходимо — дополнительные табло, которые разрешают или запрещают входить, например в кабинет на рентгенологическое исследование.

Учет рабочего времени работников — тоже электронный: на первом этаже для этого установлены специальные фоторегистраторы. Подошел, приложил карточку или «сфотографировался» — и ты на работе. «Что, если пациенты будут баловаться? Пусть балуются — лишь бы не грустили», — улыбается главврач.





















Торжественно открывать поликлинику планировали сначала 2 октября, потом — девятого, но теперь мероприятие снова перенесли на неопределенный срок. Главврач Светлана Шупикова говорит, что в целом поликлиника уже готова принимать пациентов: сотрудники тут едва ли не ночевали, чтобы все отмыть и подключить. И, скорее всего, пациентов начнут принимать до торжественного открытия с участием «высоких» чиновников — но это неточно.

Заказчик объекта — Могилевское областное управление капитальным строительством, проектировал поликлинику институт «Могилевгражданпроект», строил строительный трест № 12.