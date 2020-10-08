Похолодает или потеплеет? Прогноз погоды на 8 октября

По юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах туман. Ветер переменный, сообщает pogoda.by.

В Барановичах утром +9..+11 градусов, днем +15..+17, вечером +11..+13 °С.

По республике днем до +19 °С.

Атмосферное давление будет расти.

Самым прохладным этот день в Барановичах был в 2010 году: за окном было –2,9 °C (данные за 129 лет). Самым жарким выдался 1966 год: тогда воздух прогрелся до +23,2 °C.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.