|
По участку в Витебске, где по приказу чиновника переписали протокол в пользу Лукашенко, провели проверку. И что?
08.10.2020 07:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На избирательном участке № 25 в Витебске нарушений в ходе президентских выборов не установлено. Такой ответ пришел на запрос TUT.BY из главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома. Напомним, именно с этого участка в Сеть попала скандальная аудиозапись с голосом, предположительно, на тот момент главы Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, который заставил учителей переписать протокол в пользу кандидата Александра Лукашенко.
В ответе за подписью главного идеолога области Геннадия Егорова сообщается, что «в настоящее время Сергей Викторович Сташевский не работает главой администрации Октябрьского района Витебска».
По данным УВД облисполкома, «по результатам рассмотрения информации о работе избирательного участка № 25 в Витебске по выборам президента нарушений не установлено».
О том, что чиновник Сергей Сташевский, который, предположительно, 9 августа заставил учителей на избирательном участке № 25
Где и кем он будет работать, пока неизвестно.
2 октября ФИО и фото Сташевского
Напомним, после выборов в интернете появилась аудиозапись, на которой, предположительно, бывший глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 в СШ № 44 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата в президенты Светланы Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.
17 августа, на встрече с делегацией горожан, мирно протестующих против итогов выборов, губернатор Николай Шерстнев
Губернатор не уточнил, кто ее инициировал — областные власти или силовые структуры. Из ответа властей TUT.BY стало понятно, что проверку проводила милиция региона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По участку в Витебске, где по приказу чиновника переписали протокол в пользу Лукашенко, провели проверку. И что?
О том, что тот самый чиновник, Сергей Викторович Сташевский, больше не работает главой администрации Октябрьского района Витебска, мы уже писали.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)