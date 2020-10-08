По участку в Витебске, где по приказу чиновника переписали протокол в пользу Лукашенко, провели проверку. И что?

Источник материала: Tut.by

На избирательном участке № 25 в Витебске нарушений в ходе президентских выборов не установлено. Такой ответ пришел на запрос TUT.BY из главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома. Напомним, именно с этого участка в Сеть попала скандальная аудиозапись с голосом, предположительно, на тот момент главы Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, который заставил учителей переписать протокол в пользу кандидата Александра Лукашенко.



Сергей Сташевский. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

В ответе за подписью главного идеолога области Геннадия Егорова сообщается, что «в настоящее время Сергей Викторович Сташевский не работает главой администрации Октябрьского района Витебска».

По данным УВД облисполкома, «по результатам рассмотрения информации о работе избирательного участка № 25 в Витебске по выборам президента нарушений не установлено».

О том, что чиновник Сергей Сташевский, который, предположительно, 9 августа заставил учителей на избирательном участке № 25 переписать протокол голосования в пользу кандидата в президенты Александра Лукашенко, больше не является главой администрации Октябрьского района Витебска, стало известно 1 октября.

Где и кем он будет работать, пока неизвестно.

2 октября ФИО и фото Сташевского убрали из раздела «руководство» на сайте администрации Октябрьского района Витебска.

Напомним, после выборов в интернете появилась аудиозапись, на которой, предположительно, бывший глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 в СШ № 44 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата в президенты Светланы Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.

17 августа, на встрече с делегацией горожан, мирно протестующих против итогов выборов, губернатор Николай Шерстнев заявил , что в отношении Сергея Сташевского проводится проверка.

Губернатор не уточнил, кто ее инициировал — областные власти или силовые структуры. Из ответа властей TUT.BY стало понятно, что проверку проводила милиция региона.