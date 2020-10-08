Нашлись пропавшие больше года назад отец с маленькой дочерью из Солигорского района

Источник материала: Tut.by

Сообщение о поиске Ульяны и ее отца Руслана Барсука появилось в августе прошлого года. Во вторник вечером, 6 октября 2020 года, в ПСО «Ангел» сообщили , что отец с дочерью найдены.



Иллюстрация: ПСО «Ангел»

В поисково-спасательном отряде не могут разглашать обстоятельства, при каких обстоятельства Ульяна и Руслан Барсук были найдены — и даже не могут указать страну, где это произошло.

Напомним, больше года милиция и мама ребенка искали 7-летнюю Ульяну Барсук и ее 43-летнего отца Руслана Барсука.

Как сообщалось ранее , бывшие супруги после развода не смогли договориться, с кем из них будет жить дочь. После того как суд определил место постоянного проживания ребенка с матерью, отец забрал девочку из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. С июля прошлого года о местонахождении отца и дочки ничего не известно.

Мужчина и девочка объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Милиции известно, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.