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Нашлись пропавшие больше года назад отец с маленькой дочерью из Солигорского района
08.10.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сообщение о поиске Ульяны и ее отца Руслана Барсука появилось в августе прошлого года. Во вторник вечером, 6 октября 2020 года, в ПСО «Ангел»
В поисково-спасательном отряде не могут разглашать обстоятельства, при каких обстоятельства Ульяна и Руслан Барсук были найдены — и даже не могут указать страну, где это произошло.
Напомним, больше года милиция и мама ребенка искали 7-летнюю Ульяну Барсук и ее 43-летнего отца Руслана Барсука.
Как
Мужчина и девочка объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Милиции известно, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.
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В поисково-спасательном отряде не могут разглашать обстоятельства, при каких обстоятельства Ульяна и Руслан Барсук были найдены - и даже не могут указать страну,...
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