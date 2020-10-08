Генпрокуратура возмутилась проблемами с водой в столице. Что говорят в «Минскводоканале»?

Источник материала: Tut.by

На днях Генпрокуратура жестко раскритиковала «Минскводоканал» за изношенные сети, несоблюдение техрегламентов во время ремонта и эксплуатации питьевых водопроводов. Журналисты агентства «Минск-Новости» спросили у директора предприятия Федора Римашевского, в чем дело.



Жители Сухарево во время летнего коллапса с водой в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что говорят в Генпрокуратуре

В Генпрокуратуре считают одной из причин аварийности высокую степень изношенности водопроводных сетей и недостаточные темпы модернизации. Кроме того, должностные лица и работники производств систем водоснабжения не владели знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях.

«Действовавшие альтернативные источники водоснабжения, а также способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям населения столицы», — отметили в Генпрокуратуре. Также грубые нарушения и бездействие выявили в работе санитарно-гигиенической службы Минска.

Что говорят в «Минскводоканале»

Вот как прокомментировал директор «Минскводоканала» Федор Римашевский ситуацию с водой в городе и претензии Генпрокуратуры.

— Федор Викторович, что в этом году происходит с водой в Минске?

— Протяженность водопроводных сетей столицы составляет более 3100 км. Ежегодно на них происходят инциденты, связанные с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. В сравнении с 2019 годом в нынешнем наблюдается тенденция по снижению их количества.

Наиболее сложными, вызывающими резонанс, являются повреждения водоводов крупных диаметров. Локализация таких повреждений требует большего времени. В период проведения этих работ возможно снижение давления в системе водоснабжения у потребителей.

Часть аварийных ситуаций не связана с износом трубопроводов. Как пример, 1 октября произошло повреждение водовода вблизи поселка Боровая при производстве строительной организацией земляных работ закрытым способом, подобный случай имел место в июле при производстве работ в районе улиц Алибегова — Горецкого при прокладке теплотрассы.

— Как так получается? Разве строители, приступая к работам, не должны быть осведомлены, где проходят сети?

— Прокладка инженерных коммуникаций осуществляется в соответствии с проектной документацией. Перед производством работ строительные организации должны уточнять расположение действующих трубопроводов с участием представителей УП «Минскводоканал». Зачастую необходимые требования ими игнорируются, что приводит к повреждению трубопроводов при выполнении работ. Затраты, понесенные предприятием, компенсируются в добровольном либо судебном порядке, виновные (как физические, так и юридические лица) привлекаются к административной ответственности.

— Что делает «Минскводоканал», чтобы снизить количество повреждений трубопроводов?

— Ежегодно растет объем перекладки сетей водоснабжения: в 2019 году он составил 21,76 км, или 3% от общей протяженности сетей со сверхнормативным износом. Достигнутые значения сравнимы с объемами перекладки сетей крупных зарубежных водоканалов. В последующие годы предприятие планирует увеличить объемы перекладки.

Для выявления скрытых повреждений группой технической диагностики ежегодно обследуется не менее 30% сетей водоснабжения, силами предприятия в соответствии с требованиями санитарного законодательства не менее одного раза в три года производится плановая промывка сетей водоснабжения, а также организована работа по замене запорно-регулирующей арматуры.

Мониторинг качества воды осуществляется собственной аккредитованной лабораторией ежедневно, включая выходные дни.

— В опубликованном недавно сообщении Генпрокуратуры критикуется реакция работников вашего предприятия на чрезвычайные ситуации…

— В работе предприятия выявлены отдельные проблемные вопросы в действиях персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для их недопущения в дальнейшем ужесточены требования к персоналу, пересмотрены и разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие действия персонала и вопросы взаимодействия служб. Совместно с МЧС и Минским городским центром гигиены и эпидемиологии проведены учения, в ходе которых отработаны действия специалистов в подобных чрезвычайных ситуациях.

Что было с водой — летнее ЧП

Напомним, в конце июня около 1400 домов во Фрунзенском районе и 860 в Московском остались без нормальной воды: 24 июня из кранов пошла вода с сильным запахом . Горожане несколько дней пользовались водой из цистерн, которые подгоняли в несколько точек районов, или купленной бутилированной. После этого инцидента жителям пострадавших домов обнулили счета за воду, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (Служебная халатность) УК.