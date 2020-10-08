В Мозыре пенсионер продиктовал незнакомцу по Viber данные банковских карт и лишился более 40 тысяч

Источник материала: Tut.by

С банковских карт жителя Мозыря незнакомец украл более 40 тысяч рублей, об этом сообщили в Следственном комитете.

Во вторник вечером 62-летнему жителю Мозыря позвонили на Viber. Неизвестный обратился к нему по имени и отчеству, представился работником Беларусбанка и сообщил, что кто-то пытается снять с его карты деньги. Мозырянин удивился. Ведь у него нет карты этого банка, но есть другие. Однако собеседнику удалось убедить пенсионера, что он оказывает экстренную техническую поддержку клиентам и других банков.

В итоге незнакомец, якобы для временной блокировки карт-счетов, выведал у мозырянина реквизиты четырех банковских карт и одной карты его супруги, а также попросил его сообщить SMS-коды для подтверждения операций.

В результате с карточек супругов было списано более 41 тысячи рублей. Поняв, что их обманули, потерпевшие обратились в милицию. Мозырские следователи возбудили уголовное дело.