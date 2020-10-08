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Продавец телефонов присвоил имущество сотового оператора на 40 тысяч рублей

08.10.2020 10:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело о присвоении имущества в особо крупном размере в отношении продавца магазина одного из сотовых операторов. Он оформлял фиктивные договоры на продажу телефонов и смарт-часов, а затем продавал их. Об этом сообщает пресс-служба СК.


Фото: Генпрокуратура Беларуси

С июня 2019 года по сентябрь 2020 года 26-летний молодой человек, являясь специалистом по работе с клиентами в магазине одного из сотовых операторов страны, завладел имуществом юридического лица на общую сумму более 40 тысяч рублей.

У подозреваемого в должностные обязанности входило обслуживание клиентов, а именно оформление сим-карт и продажа мобильных телефонов, а также аксессуаров к ним. При этом он имел доступ к электронной базе, содержащей сведения о всех клиентах оператора.

Молодой человек, пользуясь данными клиентской базы, оформлял фиктивные договоры, содержащие ложную информацию о приобретении клиентами в рассрочку дорогостоящих мобильных телефонов или смарт-часов. Договоры заключались без ведома покупателей.

Он самостоятельно вносил данные людей в договоры на оформление телефонов в рассрочку, после чего подписывал их и отправлял в архив сотового оператора. В роли «покупателей» всегда выступали его знакомые, пользующиеся услугами связи именно этого оператора, в том числе парень оформил шесть рассрочек и на свою маму.

Более 20 мобильных телефонов молодой человек присвоил и продал через объявления на одной из популярных торговых интернет-площадок. Вырученные деньги парень тратил на ставки в мгновенной онлайн-лотерее.

О схеме молодого человека стало известно, когда оператор связи, обнаружив многочисленные задолженности по договорам, оформленным подозреваемым, обратился в правоохранительные органы.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 211 (Присвоение имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент он предпринимает меры по возмещению причиненного ущерба.

 
 
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Молодой человек, пользуясь данными клиентской базы, оформлял фиктивный договор, содержащий ложную информацию о приобретении клиентами в рассрочку дорогостоящих...
 
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