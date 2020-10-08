Экономический суд рассматривает иск Мининформа о лишении TUT.BY статуса СМИ

Источник материала: Tut.by

8 октября в Экономическом суде проходит заседание по иску Министерства информации о лишении TUT.BY статуса СМИ. На данный момент действие этого статуса приостановлено ведомством на три месяца — с 1 октября по 30 декабря 2020 года.



Адвокат Сергей Зикрацкий и гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина

Предварительное заседание по иску Мининформа к TUT.BY ведет судья Иван Мойсейчик. Представителя истца — Министерства информации — на процессе нет. Интересы TUT.BY защищают генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий.

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. После этого, 29 сентября, редакция получила приказ министра информации Игоря Луцкого: с 1 октября TUT.BY временно лишается статуса СМИ.

Как напомнил в документе Мининформ, выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд.



Главный редактор TUT.BY Марина Золотова

На данный момент TUT.BY продолжает работать как интернет-ресурс. По закону, владелец интернет-ресурса вправе собирать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством Республики Беларусь, излагать на интернет-ресурсе личные суждения и оценки с указанием собственного имени или псевдонима. То есть TUT.BY продолжает на законных основаниях освещать то, что происходит в Беларуси и в мире.

Напомним, что регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Согласно законодательству, потерять статус СМИ можно после вынесения двух и более письменных предупреждений в течение года.