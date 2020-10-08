Хозяйство с нуля: как семья превратила заброшенную землю в кусочек персонального рая

Источник материала: Tut.by

Два года назад спустя месяц после свадьбы Ольга и Глеб Папуш переехали из Минской квартиры в старый дом в деревне Ржавка. Так сбылась их общая детская мечта о жизни вдали от шумного города. Сегодня на их участке в полгектара живут козы, вьетнамские свиньи, куры разных пород, индюки, цесарки, а также кормятся пришлые зайцы, куницы, захаживают в гости косули и лоси. По вечерам можно пить чай, смотреть на реку и продолжать думать, как превратить заброшенные земли в не только в небольшие ботанический сад и ферму, но и свой собственный маленький рай. Вместе с «Белагро» мы съездили в гости к семье и узнали, как отличить здорового вьетнамского поросенка от больного, какие куры самые яйценосные и как создавать ферму с нуля.

Этим летом мы вместе с «Белагро» объявили о старте конкурса для лучших работников сельского хозяйства в рамках проекта «На земле» . С этого времени они присылали нам свои истории, а мы ездили к ним в гости, чтобы рассказать всей стране о вдохновленных людях, живущих и работающих на земле. Сегодняшняя история — заключительная из пяти. Совсем скоро мы устроим голосование за лучшего участника проекта, победитель которого получит приз — сертификат на 1000 рублей в магазине садовой техники «Хозтоварищ» .

«Всегда хотелось самому создавать свою жизнь»

Навигатор упорно и долго ведет нас грунтовой полевой дорогой, а сама деревня Ржавка — одна улица и с десяток жилых домов — затерялась между полей и лесов Копыльского района. На самой окраине стоит простой домик: старая желтая краска, тут и там одичавшие сливы. Мы точно по адресу? Но вот выходят Ольга и Глеб: эта пара светится оптимизмом и, несмотря на скромное жилье, полна счастья и желания воплощать мечту.



Ольга и Глеб Папуш.

— Вообще-то мы оба — коренные минчане, но мечтали уехать из столицы. Мне всегда хотелось самому создавать свою жизнь. Многие знакомые жалуются то на начальство, то на политику, но мало кто думает, что именно от самого человека зависит, какая у него будет жизнь, — рассказывает Глеб. — Раньше люди как-то жили без больших городов за счет своего хозяйства, и вот мне захотелось попробовать: возможно ли в наше время самому обеспечить себя.

Ребята переехали в Ржавку 6 октября 2018 года. До этого исколесили Беларусь в поисках «того самого» дома мечты. Из обязательных условий только одно: рядом должен быть водоем. Нынешний дом хозяев стоит над рекой Выней, которая петляет вдоль деревни.





— Приезжаем сюда: на окраине деревни стоит домик, весь заросший, вокруг высокая трава, окна выбиты, внутри — растут грибы, гнездятся ласточки, бегают мыши-полевки, в уголке спит уж — в общем, обжитое место, — улыбается Ольга. — Нам очень понравилось: простор, речка, лес. Мы сразу выкупили еще и соседскую землю — там когда-то стояло три дома, а теперь остались только фундаменты и мощеные дорожки.





— Землю взяли на всякий случай, чтоб потом никто не занял, — подхватывает Глеб. — Сам дом — то ли времен войны, то ли еще довоенный — нижние бревна уже успели сгнить. Когда заселялись, не было части крыши. Тогда оставалась еще работа в Минске: еще не успевал что-то заработать, как уже приезжал домой без денег, но со стройматериалами. Вот до сих пор медленно отстраиваем дом, хотя первоначально хотели возвести на этой территории новое жилище, отдельное. А пока стараемся вкладывать деньги в то, что может приносить прибыль: курятники, теплицы.









«Прополол до середины огорода — начало заросло»

Работу в Минске пара оставила. Глеб — строитель. Теперь он ездит трудиться в Копыль и помогает с ремонтом соседям. Правда, говорит, в райцентре многие работают в долг — для него это неудобно, да и заработки не те. Ольга — инженер-физик по образованию — в Минске успела поработать голографистом. Делала голограммы и расcказывала о них на выставках, а еще администрировала CRM-систему в компании по производству игрушек. Оба пробовали устроиться в местное сельскохозяйственное ОАО, но не сложилось: и работы нет по специальности, и деньги небольшие, и времени на собственное хозяйство не остается. Сегодня Глеб занимается свиньями, достраивает новые курятники и теплицы, работает по дому. Зона ответственности Ольги — птицы и козы.





— Мы сразу закупились живностью. Мускусные утки, козы — много чего. Одному человеку без опыта такое хозяйство не потянуть, — рассказывает Глеб. — Но мы все проходим на собственном опыте. Про мускусных уток, например, прочитали в интернете. Соседи нас отговаривали, но было поздно: купили. Говорят, их выгодно содержать, но мы этого не прочувствовали: кормишь комбикормом — и стоимость совсем другая. А ведь хочется есть деревенское, натуральное, но по магазинным ценам.

Разведение кроликов у семьи тоже не заладилось — от этого опыта осталась пухлая и ласковая, но бесплодная крольчиха Снежинка.





Одной большой теплицы пока что для бизнес-амбиций не хватает: с нее не так много урожая, как хотелось бы. Кислые почвы, которые многие годы не обрабатывались, и остатки фундаментов и садов предыдущих хозяев тоже не располагают к огородничеству. Ольга говорит, что землю не успеваешь прополоть: «дошел до середины огорода — начало заросло».





Семья производит козье молоко, но его покупают осторожно — все же у нас больше привыкли к коровьему. Для сыров и йогурта пока не хватает «козьих» мощностей. Но все эти неудачи пару совершенно не смущают. Напротив, Глеб говорит, что они ведут «разведку боем», а Ольга рассказывает забавные истории, благодаря которым каждый день в деревне — это приключение и повод посмеяться. Иначе и нельзя.

«Птицы отлично помогают убирать огород»

— Птицы отлично помогают убирать огород, и не только они, — иронизирует Ольга. — В прошлом году к нам на грядки с капустой прибегал заяц: съел все, что мог. Что успели — убрали, но оставшуюся капусту потом втихаря доели козы. В этом году посадила еще больше капусты, а птиц отправили на вольный выпас — индюки повадились ходить на грядки. Им капуста особенно нравится, за день могут и пять кочанов съесть. Пришлось даже убрать урожай пораньше. Курам понравился чеснок, который у нас растет по всему участку — их, кстати, рекомендуют кормить острым для большей яйценоскости.





Разведение кур и индейки у ребят пошло хорошо. Индюшат Ольге подарил муж на день рождения. Ольга старается сделать из них породную птицу, Глеб строит инкубаторы.





Цыплят выращивают на заказ. Берут их в основном те, кто хочет обновить свое поголовье. Простых не породных цыплят разбирают моментально, но у Ольги есть еще и породистые куры, которые живут отдельно в новом курятнике. Это и универсальные мараны, и яйценосные ломан брауны, мясные голошейки (без перьев на горле и под крыльями), мохноногие фавероли и даже китайская порода ухейилюй — с черными перьями, кожей, мясом и несущая зеленые яйца. По соседству живут благородные цесарки.



Помесь голландской курицы и марана

В пристройке к дому — сарай. В нем живет коза Маня, которая совсем не прочь и в дом зайти, если оставить дверь открытой. Из небольшого стада она хозяйская любимица. Как и кот Мин, который может и коз погонять, и собакам-пастухам задать жару, и на хозяйской кровати развалиться — сразу понятно, кто в доме главный.



Та самая коза Маня, любимица хозяев

Отдельно стоят загончики для вьетнамских свиней. Они мельче обычных, а мясо идет, как правило, на фарш и гуляш — большой отбивной из него не получится. В загончиках — поросята. Глеб разделил их на две группы, чтобы посмотреть, какой корм даст больший привес и здоровье: с витаминами и мясокостной мукой или «по-деревенски» — на зерне и овощах. Когда мы подходим ближе, поросята начинают активно вилять хвостиками.

— У вьетнамских свиней есть особенность — если со здоровьем все в порядке, то хвост постоянно в движении, — объясняет Глеб.



Глеб подкармливает контрольную группу поросят тыквой



Вьетнамская свинья, которая приносит самый большой приплод

Собственная оранжерея и белорусские… гранаты

В планах семейной пары перейти на более крупный скот. Им хотелось бы иметь свою корову и крупных свиней: пользы — больше, ухода — меньше. Да и места они занимают не так много, как, например, выводок маленьких вьетнамских свиней или стадо коз. Глеб говорит, что чем крупнее животное, тем выгоднее его содержание, а излишки при необходимости можно сдать в колхоз, пусть и за скромные деньги. Хотя и от коз ребята отказываться не планируют.

— Пока все упирается в то, где держать животных, — продолжает Глеб. — Когда покупали дом, тут не было сараев — все строили сами. Площадь позволяет. Думаю, в итоге сконцентрируемся на животноводстве: обрабатывать землю, где остались фундаменты, дорожки и колодец от предыдущих хозяев, сложно. Были еще идеи выращивать лук и зелень ранней весной, и наличие теплицы к этому тоже располагает. Но пока все упирается в финансы.



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Кроме домашней живности, у Ольги и Глеба много лесных «гостей». Вслед за упомянутым зайцем пару раз на участок заглядывала куница. Лиса утащила одну из уток, ястребы залетают поохотиться на индюков и кур. Как-то к козам, пасущимся поодаль на речке, подходила знакомиться пара косуль. Зимой через участок даже проходят лоси. Ближе к лесу видели кабанов и бобровую плотину. Там же, в заводи, живет уже прикормленный лебедь. Когда зимой речка замерзает, Ольга и Глеб катаются на коньках.

— Хочется разбить здесь небольшой ботанический сад, — рассказывает Ольга о планах, пока мы идем по их участку. — Месяц назад я посадила гранатовые деревья. Их можно выращивать в нашем климате, если укрывать на зиму. Здесь растут крыжовник, вишня, груша, черноплодная рябина, пару кустов винограда. На старой яблоне повесили скворечник — второй год уже скворцы прилетают. На месте одного из фундаментов сделаем беседку. А сосну мы наряжаем вместо новогодней елки: все лучше, чем пилить новое дерево каждый год.





«В городе не умещается мое чувство свободы»

Пока ребята еще только строят свое хозяйство и говорят, что в первую очередь будут работать над тем, что принесет прибыль в будущем. Строительство дома — вторично, ведь это одни расходы. По вечерам они пьют чай в импровизированной «зоне дзена» — автокреслах, стоящих на берегу реки. И ни о чем не жалеют.





— У моих родителей была дача. Каждое лето мы туда ездили и с сожалением возвращались осенью. А тут — зачем возвращаться, если можно это лето себе продлить на всю жизнь? — объясняет свою философию Глеб. — Живя в городе, я все время думал, что там нет развития: встал, пошел на работу, отработал по графику, вернулся, поел, посмотрел телевизор и лег спать. И твое развитие закончено. А тут перспективы ничем не ограничены — начинаешь с маленького хозяйства и можешь расти до бесконечности. Конечно, лучше приезжать со стартовым капиталом или имея дополнительный доход в городе. И обязательно изучить рынок до того, как в него вступать.

— Парадокс: в городе, несмотря на все его клубы и кафе, все равно скучно. А здесь еще надо постараться, чтобы было скучно, — говорит Ольга. — Для меня с детства деревня — это свобода. И так до сих пор: города мне мало, в нем мое чувство свободы не умещается.





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