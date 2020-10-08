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Умер депутат Палаты представителей Леонид Писаник

08.10.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске умер депутат Палаты представителей от Полесского избирательного округа Леонид Писаник. Причина смерти не сообщается.


Фото: mazyr.by

Депутату было 63 года. И это был его второй срок в парламенте. В середине 1990-х перешел на государственную службу. Был первым заместителем председателя Мозырского райисполкома, затем возглавлял Ельский райисполком. В 2016 году стал депутатом, в 2019 году был переизбран. Являлся членом Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.

Поскольку место в Палате представителей досрочно освободилось, в Полесском избирательном округе должны будут выбрать нового депутата. Вот только когда будут проведены такие выборы, в Центральной избирательной комиссии пока ответить затруднились.

— В ближайшее время точно нет. Возможно, если в регионе будет назначена какая-то другая кампания, это уже будет назначать соответствующая комиссия. Пока же обязанности выбывшего депутата, скорее всего, будут выполнять депутаты из ближайших округов, — сообщили TUT.BY в ЦИК.

 
Теги: Минск
 
 
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Поскольку место в Палате представителей досрочно освободилось, в Полесском избирательном округе должны будут выбрать нового депутата.
 
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