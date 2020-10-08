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Посольство Литвы в Беларуси и визовые центры приостановили прием документов на визы от белорусов
08.10.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Визовый центр Литвы в Минске, а также офисы в Гомеле и Витебске в четверг прекратили принимать клиентов, записанных на этот день. Информацию TUT.BY подтвердили в справочной службе самого визового центра. На сайте посольства Литовской Республики указано, что в настоящее время прием документов приостановлен.
«В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Как сообщили в справочной службе литовского визового центра, в его офисах минского округа (Минск, Гомель, Витебск) 8 октября не будут принимать клиентов, записанных на этот день, — с ними свяжутся и сообщат о дальнейших действиях. Однако отмечается, что пока речь идет только о 8 октября, а информации о том, будет ли возобновлена полноценная работа этих офисов в другие дни, на данный момент нет. Визовые центры Литвы в других городах, к примеру в Гродно и Бресте, сегодня принимают клиентов в штатном режиме.
Напомним, 2 октября МИД Беларуси
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас
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Визовый центр Литвы в Минске, а также офисы в Гомеле и Витебске в четверг прекратили принимать клиентов, записанных на этот день. На сайте посольства Литвы указано,...
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