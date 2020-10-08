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Профсоюз работников здравоохранения поможет медикам, пострадавшим «в ходе гражданских акций». Как именно?

08.10.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский профсоюз работников здравоохранения на своем сайте проанонсировал, что готов помочь медикам, которые пострадали в ходе гражданских акций. Мы узнали, о чем идет речь.


Фото: Reuters

На сайте профсоюза написано, что он готов оказать или содействовать в оказании юридической, психологической, материальной помощи членам профсоюза, пострадавшим в ходе гражданских акций.

Для оказания помощи просят обращаться по телефонам: 8 017 248 47 57 (юридические вопросы), 8 017 356 83 37, 8 017 358 83 14 (по другим вопросам). Также просят обращаться по этим вопросам в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации, где медик состоит на профсоюзном учете.


Фото: скриншот с сайта Белорусского профсоюза работников здравоохранения

В профсоюзе пояснили, что пока никто из пострадавших во время гражданских акций не обращался ни за юридической, ни за психологической, ни за материальной поддержкой. Медики обращаются по другим вопросам: по оказанию материальной помощи в связи со смертью, болезнью, с тяжелым материальным положением, есть обращения по защите трудовых прав — кого-то уволили, не продлили контракт, не в полном объеме выплатили премию, незаслуженно дали дисциплинарное взыскание.

— Под правовой, юридической помощью подразумевается, что любому работнику, нашему члену профсоюза, который к нам обратиться, мы можем оказать правовую и юридическую поддержку, как во вопросу написания каких-то документов в суды, так и представления интересов в суде в рамках защиты трудовых, социально-экономических прав — в рамках нашего устава. У нас есть правовые инспекторы труда, юристы в каждом из областных и в республиканском комитете профсоюза. Что касается психологической помощи — у нас нет штатный психологов, но если будут обращения за психологической помощью, то при организациях здравоохранения есть психологические кабинеты, службы, куда мы сможем обратиться — если нужно будет, то профсоюз оплатит психологическую помощь, или мы просто решим вопрос в рамках своей отрасли по оказанию психологической помощи. В рамках наших положений мы сейчас оказываем материальную помощь переболевшим ковид, точно так же мы сможем оказывать ее при обращениях нашим членам профсоюзов как пострадавшим.

— Если медика задержали, дали ему штраф, то профсоюз может оплатить штрафы?

— Нет, по уставу мы штрафы оплачивать не можем. Мы можем оказать материальную помощь работнику в связи с тяжелым материальным положением. Если человек обратится к нам, опишет проблемную ситуацию, что у него нет средств, низкая зарплата, он попал в тяжелую жизненную ситуацию, то в рамках нашего положения мы оказываем материальную помощь в связи со сложным материальным положением, — пояснили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

 
 
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Белорусский профсоюз работников здравоохранения на своем сайте проанонсировал, что готов помочь медикам, которые пострадали в ходе гражданских акций. Мы узнали, о...
 
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