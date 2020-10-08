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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за тумана
08.10.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 9 октября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности: ожидается сильный туман. Берегите себя, особенно если вы за рулем. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«Ночью и утром 9 октября, в пятницу, на большей части территории Беларуси ожидается туман при видимости 100−500 метров», — говорится в сообщении.
Сильный туман ожидается также в Минске и Минской области.
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«Ночью и утром 9 октября, в пятницу, на большей части территории Беларуси ожидается туман при видимости 100−500 метров», - говорится в сообщении.
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