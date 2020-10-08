Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за тумана

Источник материала: Tut.by

На 9 октября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности: ожидается сильный туман. Берегите себя, особенно если вы за рулем. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Ночью и утром 9 октября, в пятницу, на большей части территории Беларуси ожидается туман при видимости 100−500 метров», — говорится в сообщении.

Сильный туман ожидается также в Минске и Минской области.

Рекомендации МЧС и ГАИ при сильном тумане При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, — целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. При движении в тумане повышается утомляемость водителей.

Узнав из прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.