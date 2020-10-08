Забрали с остановки. В Гомеле суд оштрафовал многодетную маму, которая волонтерила на акциях протеста

Источник материала: Tut.by

В Гомеле за участие в несанкционированном митинге оштрафовали мать пятерых детей Татьяну Максимову. Женщина на акции действительно присутствовала, но как волонтер — приносила воду, медикаменты, оказывала, если было необходимо, и медицинскую помощь.



Когда акции в Гомеле еще не разгоняли, Татьяна брала с собой волонтерить и дочь Софию

Татьяна, начиная с 12 августа, дежурила под СИЗО и ИВС, затем стала работать и на мирных акциях протеста. И 20 сентября, когда после большого перерыва на улицах Гомеля снова появились силовики и стали разгонять людей, она вышла тоже.

— В 15.30 женщине у цирка стало плохо. Ведь каждый по-разному реагирует на ОМОН. Мы ее отвели в сторону, дали успокоительное. Затем людей стали оттеснять к универмагу. Нас тоже: мол, идите к своим. Мы ответили, что мы волонтеры, а не участники акции, но на всякий случай отошли подальше и продолжали наблюдать за обстановкой. Недалеко от остановки «8 Марта» снова понадобилась помощь женщине. А потом кто-то толкнул еще одну протестующую, она только сняла гипс — и вот у нее, похоже, снова образовался перелом. Мы усадили ее на ступеньки детской стоматологической поликлиники и оказывали помощь. Омоновцы все время были рядом и видели это. А потом и нас схватили.

Татьяна говорит, что все произошло уже после акции, когда протестующие разошлись, а она с другими волонтерами ждала на остановке транспорт.

— Подъехал тонированный бус — и люди в масках сказали нам пройти с ними. Якобы мы поцарапали какую-то машину и теперь надо ехать разбираться в РОВД. Кстати там, пока нас оформляли, мы слышали возмущение милиционеров: мол, зачем вы нам их сюда привезли? А через некоторое время вышел милиционер и сказал, что у него для нас две новости — хорошая и не очень. Хорошая в том, что машину мы все же не царапали. Плохая: участвовали в акции, и на нас составят протоколы.

После оформления протоколов Татьяну отпустили домой, остальных — увезли в ИВС.

6 октября суд Новобелицкого района признал женщину виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и назначил штраф в размере 20 базовых (540 рублей). Это большие деньги для многодетной семьи, и Татьяна намерена обжаловать решение суда.

Несмотря на это, Татьяна говорит, что и дальше планирует выходить на улицы, если ее помощь будет кому-то нужна.