В расписании суда снова появились фамилии телеведущих Дудинского и Кохно. Что произошло?

Источник материала: Tut.by

В расписании суда Заводского района читатели TUT.BY заметили фамилии Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Процессы должны были состояться 8 октября в 10 утра. TUT.BY связался с шоуменами, чтобы узнать, что произошло.



Кохно и Дудинский на Окрестина. Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

В расписании суда было написано, что Дениса Дудинского судят по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а Дмитрия Кохно по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение). Как удалось узнать TUT.BY, ведущих на заседании не было, и процессы перенесли.

— О том, что у меня сегодня должен был быть суд, я узнал сегодня. Причем, случайно. Позвонили друзья, сказали, что заметили мою фамилию в расписании, — рассказывает Денис Дудинский. — В это время я находился за 150 километров от Минска и не мог приехать на процесс.

По словам Дениса, из-за того, что его вовремя не оповестили, заседание перенесли на 12 октября. Ведущий сказал, что догадывается, в связи с чем его снова приглашают в суд, но озвучивать эту версию пока не стал. Возможно, говорит, ошибается.

Дмитрий Кохно сегодня также не присутствовал в суде, и пока не стал комментировать ситуацию.

— Сейчас мы с женой ждем рождения дочки — это для меня самое главное, — сказал Дмитрий.

Напомним, 2 сентября в Минске задержали экс-телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно . На завтра их осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии — и дали по 10 суток административного ареста. В субботу, 12 сентября, их должны были отпустить, но — не отпустили: под арестом они пробыли до 12 часов дня 14 сентября.