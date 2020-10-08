|
На минчанку, которая раскрасила фасад здания и голову милиционера, завели уголовное дело
08.10.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Женщина в Минске наносила надпись на фасад здания. Когда ее попытался задержать милиционер, она распылила краску ему на голову. На нее завели уголовное дело,
Инцидент произошел ночью с 6 на 7 октября на улице Кабушкина. Возвращаясь домой со службы, участковый увидел, что женщина наносит надпись на фасад здания. При виде милиционера она попыталась скрыться, а когда тот попытался ее задержать, распылила краску ему на голову.
Женщину задержали. Ею оказалась ранее не судимая 38-летняя минчанка. В отношении ее возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении ее возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ей грозит до...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)