На минчанку, которая раскрасила фасад здания и голову милиционера, завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Женщина в Минске наносила надпись на фасад здания. Когда ее попытался задержать милиционер, она распылила краску ему на голову. На нее завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Инцидент произошел ночью с 6 на 7 октября на улице Кабушкина. Возвращаясь домой со службы, участковый увидел, что женщина наносит надпись на фасад здания. При виде милиционера она попыталась скрыться, а когда тот попытался ее задержать, распылила краску ему на голову.



Фото: пресс-служба МВД

Женщину задержали. Ею оказалась ранее не судимая 38-летняя минчанка. В отношении ее возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ей грозит до шести лет лишения свободы.