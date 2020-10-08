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На минчанку, которая раскрасила фасад здания и голову милиционера, завели уголовное дело

08.10.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина в Минске наносила надпись на фасад здания. Когда ее попытался задержать милиционер, она распылила краску ему на голову. На нее завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Инцидент произошел ночью с 6 на 7 октября на улице Кабушкина. Возвращаясь домой со службы, участковый увидел, что женщина наносит надпись на фасад здания. При виде милиционера она попыталась скрыться, а когда тот попытался ее задержать, распылила краску ему на голову.


Фото: пресс-служба МВД

Женщину задержали. Ею оказалась ранее не судимая 38-летняя минчанка. В отношении ее возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении ее возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ей грозит до...
 
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