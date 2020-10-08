В Бресте откроют экотропу «Дорога жизни»

Источник материала: Tut.by

10 октября в 11.00 в Бресте откроют экологическую тропу «Дорога жизни», сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Экотропа проходит вдоль южного берега р. Мухавец. Маршрут протяженностью около 5 километров оборудован инфостендами с информацией о животных, которые обитают на этой территории.

Для всех желающих после открытия состоится велоэкскурсия. Участие — по предварительной регистрации по ссылке .

Для учителей пройдет пешая экскурсия, во время которой специалисты поделятся рекомендациями по проведению внеклассных занятий с детьми.

Открытие состоится на пересечении Варшавского шоссе и улицы Краснознаменской.