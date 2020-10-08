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По делу о пожаре «опорки» в Бобруйске пришли с обыском к журналистке местного издания
08.10.2020 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У журналистки городского портала «Бобруйский курьер» Марины Молчановой прошел обыск — в рамках уголовного дела о пожаре опорного пункта милиции в городе,
Напомним, 4 октября в Бобруйске
Силовики задержали сотрудников интернет-портала Bobr.by — журналиста Алесю Латинскую и фотографа Юрия Комиссарова, журналистов газеты «Вечерний Бобруйск» Дениса Носова и городского портала «Бобруйский курьер» Марину Молчанову. На журналистов составили протоколы как на участников митинга и увезли в изолятор временного содержания до суда.
Марину Молчанову ночью увезли из изолятора в больницу: журналистка почувствовала недомогание, жаловалась на боль в желудке. В итоге Марину госпитализировали: у нее были плохие анализы, высокое давление. По информации «Бобруйского курьера», 5 октября Марину выписали из больницы, дата суда над ней пока неизвестна.
А 7 октября дома у Марины Молчановой прошел обыск в рамках уголовного дела. Как сообщает «Бобруйский курьер», это дело о
Дениса Носова выпустили из ИВС 7 октября, продержав под стражей 72 часа. Суд над ним пройдет в пятницу, 9 октября.
Алеся Латинская провела в ИВС сутки, и 5 октября ее начали судить, потом процесс перенесли на 6 октября, а затем дело отправили на доработку — и Алесю пока выпустили.
7 октября суд признал фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, виновным в участии в несанкционированном митинге. Комиссарова наказали 7 сутками ареста — он выйдет на волю 11 октября.
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Журналистку городского портала «Бобруйский курьер» Марину Молчанову задержали на акции протеста 4 октября.
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