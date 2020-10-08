По делу о пожаре «опорки» в Бобруйске пришли с обыском к журналистке местного издания

Источник материала: Tut.by

У журналистки городского портала «Бобруйский курьер» Марины Молчановой прошел обыск — в рамках уголовного дела о пожаре опорного пункта милиции в городе, сообщает издание. Это утверждает и сама Марина на своей странице в соцсети — пост в Facebook ограничен настройками приватности, поэтому мы его не цитируем.



Фото: facebook.com/marina.mauchanavabushynskaya

Напомним, 4 октября в Бобруйске проходила акция протеста . Тогда была задержана почти вся колонна демонстрантов, в том числе четыре журналиста местных изданий, которые освещали события воскресенья.

Силовики задержали сотрудников интернет-портала Bobr.by — журналиста Алесю Латинскую и фотографа Юрия Комиссарова, журналистов газеты «Вечерний Бобруйск» Дениса Носова и городского портала «Бобруйский курьер» Марину Молчанову. На журналистов составили протоколы как на участников митинга и увезли в изолятор временного содержания до суда.

Марину Молчанову ночью увезли из изолятора в больницу: журналистка почувствовала недомогание, жаловалась на боль в желудке. В итоге Марину госпитализировали: у нее были плохие анализы, высокое давление. По информации «Бобруйского курьера», 5 октября Марину выписали из больницы, дата суда над ней пока неизвестна.

А 7 октября дома у Марины Молчановой прошел обыск в рамках уголовного дела. Как сообщает «Бобруйский курьер», это дело о пожаре 28 сентября «опорки» на улице Куйбышева . По информации издания, появление силовиков дома у журналиста газеты «Вечерний Бобруйск» Дениса Носова 6 октября также связан с уголовным делом о пожаре «опорки».

Дениса Носова выпустили из ИВС 7 октября, продержав под стражей 72 часа. Суд над ним пройдет в пятницу, 9 октября.

Алеся Латинская провела в ИВС сутки, и 5 октября ее начали судить, потом процесс перенесли на 6 октября, а затем дело отправили на доработку — и Алесю пока выпустили.

7 октября суд признал фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, виновным в участии в несанкционированном митинге. Комиссарова наказали 7 сутками ареста — он выйдет на волю 11 октября.