«Многие говорят спасибо, хлопают». Кто тот пожилой мужчина, который выходит на марши в военной форме?

Источник материала: Tut.by

В день первого воскресного марша, который проходил в Минске 16 августа, полковник в отставке Виктор Сергеевич Давыдов не смог сидеть дома. Он надел свою военную форму, приехал на машине в центр города, а дальше пешком дошел с народом до стелы. Сколько километров он в тот день преодолел, не считал, запомнилось другое. «Когда люди стали расходиться, ко мне подбежал журналист, спросил, кто я и почему здесь. Я представился: „Ветеран вьетнамской войны“, и ответил: „Вышел на улицу, чтобы бороться за свои права“. С тех пор уже два месяца каждое воскресенье 76-летний Виктор Сергеевич выходит в город, чтобы мирно показать: он не согласен с тем, что произошло в стране после выборов.

В последнее время выходные в семье Давыдовых строятся так: в субботу Виктор Сергеевич и его супруга Тамара Васильевна хозяйничают на даче. В воскресенье муж идет на марш, а жена смотрит трансляции с шествия. Это, говорит, дает хотя бы небольшое представление о том, что в это время происходит с Виктором Сергеевичем.



В 1970—1971 годах Виктор Сергеевич Давыдов воевал во Вьетнаме

— Каждое воскресенье я за него очень переживаю, но так же сильно им и горжусь, — эмоционально рассказывает о муже Тамара Васильевна. — Некоторые мужчины подходят к нему и признаются, что боятся надеть форму на марш, боятся выделиться. Поэтому то, что он делает, — это поступок.



Люди на улице, рассказывает Виктор Сергеевич, чаще всего реагируют по-доброму. Многие говорят спасибо, машут, хлопают в ладоши. Фото: читатели TUT.BY

Тамара Васильевна и Виктор Сергеевич вместе уже 54 года. Живут они в одной из панелек в военном городке. Сегодня на столе в их доме — старые фото, награды, и даже книга со справочной статьей про Виктора Давыдова. В ней написано: Виктор Сергеевич — полковник, кандидат технических наук, доцент. После службы и учебы преподавал в Минском высшем инженерном зенитно-ракетном училище — теперь это Военная академия.

— Родился я в Ивье, с отличием окончил Минское высшее инженерное радиотехническое училище и по распределению попал в Мурманскую область, — вводит в курс дела Виктор Сергеевич. — Через год мне предложили „выполнить почетную миссию и поехать в жаркие страны“. Я человек партийный и понимал, такие предложения приравнивается к приказу, поэтому ответил: „Есть“. И в 1970-м мы с ребятами вылетели в командировку. СССР тогда не признавал, что их военные находятся во Вьетнаме, поэтому по документам я направлялся туда как специалист по выращиванию кукурузы. А на самом же деле оказался советником при командире дивизиона, контролировал работу местных военных на технике.

На тот момент, продолжает Виктор Сергеевич, во Вьетнаме было четыре боевые зоны. Самая опасная из них — четвертая, где шли боевые действия. Туда он и направился. Принять серьезное решение молодому человеку помог один из его минских преподавателей — Давыдов случайно встретил его „в тропической командировке“. „Вернешься на родину с орденом“, — вдохновил он тогда еще старлея. Хотя, шутит о себе собеседник, он человек не гордый и был согласен на медаль (как Василий Теркин из поэмы Твардовского).

— Служил я в противовоздушной обороне. Полгода был на защите моста Хамжонг. За его оборону меня наградили боевым знаком, а позже перевели в город Винь на охрану аэродрома, — вспоминает собеседник. — Здесь наш полк сбил восемь самолетов и два беспилотника. Вот ваза, — показывает он небольшой сосуд, что стоит на столе, он сделан из обломков одного из сбитых нами самолетов.



Ваза, которая сделана из осколков одного из сбитых самолетов

Через год, это было уже в 1971-м, командировка закончилась, и Виктор Сергеевич вернулся в СССР. Отучился в Военной академии в Харькове, служил в разных точках Союза — и в конце 1970-х снова оказался в Беларуси.

— На родину, как и говорил преподаватель, вернулись с орденом?

— Пока мы были во Вьетнаме, перед строем офицеров командир зачитал, что меня представили к Ордену Красной Звезды, но награду мне так и не вручили, — рассказывает собеседник. — После возвращения я ждал ее два года, думал, может документы потерялись, но — ничего. Когда развалился Союз, решил снова сходить в военкомат, попробовать найти следы своего Ордена. В ответе, что пришел нам из военного архива в Подольске, значилось: „не представлялся“. Почему так случилось, я не знаю. Думаю, награду вместо меня получил политработник. Несправедливо.

„Как-то шел возле автобуса силовиков, смотрю, они открывают шторы и удивленно смотрят на меня“

Чувство справедливости, рассказывают о Викторе Сергеевиче родные, и привело его на мирный протест.



Лет десять назад, рассказывает Виктор Сергеевич, его пригласили во Вьетнам в знак благодарности. Виктор Давыдов — третий справа в нижнем ряду

— В 1994-м я вышел на пенсию, тогда же Лукашенко впервые баллотировался. Он обещал, что будет бороться с коррупцией, поэтому я за него голосовал, — вспоминает собеседник. — Но коррупция у нас, как была, так и есть. К тому же, страна нищает. Простой пример, моя пенсия. В рублях ее добавляют, но в переводе на доллары — а как не крути доллар сейчас единица, которая определяет уровень жизни человека — пенсия становится меньше. Не скрываю, после тех выборов, до этого лета, мы с женой не ходили голосовать. Никто из претендентов нам не нравился. А тут вдруг появились претенденты, которые меня устраивают, и — их посадили. Тогда мы решили поддержать Тихановскую. За нее голосовало много моих близких, но итоговые результаты меня удивили (за Александра Лукашенко — 80,1%, за Светлану Тихановскую — 10,1%. — Прим. TUT.BY). Я понял: здесь все не очень в порядке.

Чтобы высказать свое несогласие с результатами выборов, в воскресенье, 16 августа, Виктор Сергеевич впервые вышел на улицу в знак протеста. На мирный марш он пошел в своей военной форме. Говорит, для него это было очень важно: „Люди должны видеть: среди тех, кто носит погоны есть те, кто поддерживает народ“.

— С тех пор я надеваю форму каждое воскресенье, — говорит собеседник.

— А к воскресным прогулкам вы как-то готовитесь? Все же в эти дни вам приходится преодолевать немалое расстояние.

— Нет, главное, у меня есть удобная обувь.



Во Вьетнаме Виктор Сергеевич „попал под отравляющие вещества“. В 1986-м врачи выявили у него рак. Давыдову сделали сложную операцию, и он смог победить болезнь

Люди на улице, рассказывает он, чаще всего реагируют по-доброму. Многие говорят спасибо, машут, хлопают в ладоши. Некоторые принимают его за ветерана Великой Отечественной войны, удивляются, почему он так молодо выглядит. Виктор Сергеевич тогда уточняет: он ветеран вьетнамской войны.

— Как-то подошел мужчина, говорит: Как ты можешь выступать против власти, ты же полковник?». Я отвечаю: «Не ты, а вы». Он: «Товарищ полковник». «Я тебе не товарищ», — останавливаю его, и мы расходимся, — передает ту беседу Виктор Сергеевич. — Случалось, меня называли ряженым, говорили, что я ненастоящий полковник, а медали купил. Меня это обижает, но что я могу сказать: если у кого-то есть вопросы, приходите ко мне, я покажу все свои удостоверения.

— А силовики, как на вас реагируют?

— Широко раскрывают глаза, — улыбается собеседник. — Как-то я шел возле их автобуса, смотрю, они открывают шторы и удивленно смотрят на меня. Был случай, я дошел до резиденции, подошел к оцеплению. Мне говорят: скажите им (силовикам. — Прим. TUT.BY) пару слов. Я решил зачитать Лермонтова «Смерть поэта» и напомнить: кара человеческая есть везде. Даже если по закону не ответишь, то Бог настигнет. Один из них тогда выскочил ко мне, стал снимать и провоцировать. Спрашивал: «Сколько вам пенсии платят?», отвечаю: «Достаточно». Он — мне: «А кто вам платит?». Я — ему: «Народ». В общем, он понял, что меня так просто не возьмешь, и я пошел ко второй группе силовиков.

«Под разгон», рассказывает собеседник, он тоже попадал, но от ОМОНа убегать не стал. Для себя решил, если начнут забирать, пойдет в автозак, но пока люди в форме его ни разу не трогали. Почему? Возможно, улыбается, «потому что он заслуженный человек».



Виктор Сергеевич во Вьетнаме

— В 1988 году меня представили к Ордену «За службу Родине» III степени, — продолжает Виктор Сергеевич. — В подтверждение я ношу орденскую книжку. Я считаю, ни милиция, ни ОМОН, не должны трогать орденоносцев.

«У нас военная дача, я посчитал: из 15 домов на моей улице нас поддерживают в шести»

Виктор Сергеевич не единственный человек почтенного возраста, кто теперь выходит на улицу в знак протеста. В понедельник, например, в Минске прошел марш пенсионеров . Давыдова на нем не было, признается: он об акции даже не знал. Супруг в отличие от Тамары Васильевны не пользуется ни компьютером, ни Telegram. Обычно важные новости о том, что и где происходит, ему рассказывает внук.





— Год назад дочка мне подарила телевизор, показала, как подключать к нему интернет, — собеседник показывает на большой экран. — Я включаю на нем YouTube, смотрю новости, могу Каца (Максим Кац — российский блогер. — Прим. TUT.BY) послушать.

— А как ваши друзья старшего возраста относятся к тому, что вы выходите на улицу?

— У меня есть товарищ, с которым я служил во Вьетнаме, он мне говорит, я бы с удовольствием пошел с тобой, но не могу, парализован. У нас военная дача, я посчитал: из 15 домов на моей улице нас поддерживают в шести. Остальные или за Лукашенко или молчат. Их, объясняют, все устраивает.

— Я удивлена, что многие отставники нас не поддерживают, — подключается к разговору Тамара Васильевна. — Один из них в качестве довода мне сказал: «Нам нужна сильная власть». Но разве сильная власть дала какие-то положительные результаты? Что, страна развивается? Другой наш сосед кричал: нужно создавать дружины, отлавливать тех, кто против, и убивать. Я спросила: «Мы столько лет прожили рядом, ты что теперь нас убивать будешь?».

— Это все потому что они смотрят только белорусское телевидение, — отвечает жене Виктор Сергеевич. — У меня есть приятель, полковник. Он живет на соседней улице. Он за Лукашенко, ходит на митинги в его поддержку. Мы договорились так: каждый имеет право на свое мнение, и это не должно мешать нам хорошо общаться, ведь сохранить человеческие отношение — это главное.



В это воскресенье, пока Виктор Сергеевич дожидался троллейбуса, чтобы догнать колонну, рядом с ним остановилась машина, и девушка предложила его подвезти

— Виктор Сергеевич, сколько вы еще готовы так выходить?

— До победы, а она придет, обязательно. Власть должна уступить, она ведь видит, сколько народа против.

— Власть не обращает на это внимание, — берет слово Тамара Васильевна.

— Думаю, они поймут, нельзя допустить, чтобы народ разделился на две части, — не соглашается с ней супруг. — Ведь поступать так со своими людьми — это уже преступление.