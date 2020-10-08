Брестский краевед Игорь Барановский получил 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

8 октября в суде Ленинского района Бреста рассмотрели административное дело известного брестского краеведа, выпускающего редактора газеты «Царква» Игоря Барановского, пишет «Брестская газета» .



Фото: Брестская газета

Игоря Барановского обвиняли в том, что 4 октября в районе 16.00−16.30 он являлся участником несанкционированного массового мероприятия на улице Советской и открыто выражал свои политические взгляды — шел в колонне и хлопал в ладоши.

Сам Барановский свою вину не признал. Он заявил, что в тот день шел по Советской в гости к сестре, никаких шествий, митингов или других мероприятий не видел, соответственно, участия ни в чем не принимал. Да, он знал, что по воскресеньям в центре Бреста проходят акции протеста, но для визита к сестре специально выбрал такое время, когда все уже должно было закончиться.

Ознакомившись с материалами дела, выслушав пояснения свидетеля, в качестве которого выступал участковый, и самого обвиняемого, а также просмотрев видео, снятое на улице Советской в Бресте 4 октября, судья Александр Семенчук вынес вердикт: вина Барановского в нарушении статьи 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» КоАП полностью доказана. Наказание — 15 суток ареста.

Игорь Барановский был шокирован таким решением. После суда он сказал, что в худшем случае рассчитывал на штраф, но никак не на арест, тем более на такой срок. Брестчанин заявил, что всерьез задумывается над тем, чтобы объявить голодовку как знак протеста против происходящего, по его мнению, произвола.

Напомним, задержанный 4 октября на Советской Барановский до суда трое суток провел в ИВС (они будут зачтены в срок отбывания ареста — прим. ред.). 7 октября его привезли в суд, но по ходатайству заседание перенесли на 8 октября, чтобы мужчина мог заключить договор с адвокатом.