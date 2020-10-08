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В Минске назвали победителей «Вольнага слова». Среди них - три автора TUT.BY

08.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске во время конференции «Безопасность журналистов» огласили имена победителей конкурса «Вольнае слова», сообщает БАЖ.


Фото: БАЖ

Конкурс «Вольнае слова» ежегодно проводит Белорусская ассоциация журналистов, в этом году на него было подано больше 150 текстов от 50 авторов.

В категории «Информационные жанры» первое место занял спецпроект Анастасии Занько (Onliner.by) «Немига. 20 лет спустя».

В категории «Аналитические жанры» победителем стала статья Адарья Гуштын (TUT.BY) «Вместо шести областей могут создать 18 округов. Посмотрите, как предлагают изменить регионы Беларуси». Третье место — материал Дениса Мартиновича (TUT.BY) «Сколько человек расстреляли в Куропатах? Что не так в позиции депутата Марзалюка» разделил со статьей Александра Класковского (Naviny.by) «Наш Калиновский. Почему белорусским властям так трудно переосмысливать историю?».

В категории «Художественно-аналитические жанры» первое место у цикла материалов Игоря Корнея («Радыё Свабода»), посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В «Журналистском расследовании» жюри отдало первое место Станиславу Ивашкевичу и Дмитрию Мицкевичу («Белсат») и их работе «Як сябры Лукашэнкі выводзяць грошы ў афшор». Второе — Ксении Ельяшевич (TUT.BY) «Сегодня босс на работе, завтра — на участке. Наглядно о том, как формируются избирательные комиссии».

В категории «Дебют» победила Анастасия Уткина («Рэгіянальная газета») —
«Будаўнікі зруйнавалі 700-гадовы помнік археалогіі ў Гальшанах».

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске во время конференции «Безопасность журналистов» огласили победителей конкурса «Вольнае слова», сообщает БАЖ.
 
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