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В Минске назвали победителей «Вольнага слова». Среди них - три автора TUT.BY
08.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске во время конференции «Безопасность журналистов» огласили имена победителей конкурса «Вольнае слова»,
Конкурс «Вольнае слова» ежегодно проводит Белорусская ассоциация журналистов, в этом году на него было подано больше 150 текстов от 50 авторов.
В категории «Информационные жанры» первое место занял спецпроект Анастасии Занько (Onliner.by) «
В категории «Аналитические жанры» победителем стала статья Адарья Гуштын (TUT.BY)
В категории «Художественно-аналитические жанры» первое место у
В «Журналистском расследовании» жюри отдало первое место Станиславу Ивашкевичу и Дмитрию Мицкевичу («Белсат») и их работе «
В категории «Дебют» победила Анастасия Уткина («Рэгіянальная газета») —
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В Минске во время конференции «Безопасность журналистов» огласили победителей конкурса «Вольнае слова», сообщает БАЖ.
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