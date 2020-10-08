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Директор «Экодома», которую задержали на днях в центре города, осуждена на 13 суток

08.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 октября неизвестные люди в масках задержали директора общественного объединения «Экодом» Марину Дубину. Теперь стало известно, что девушку осудили на 13 суток.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

8 октября в суде Центрального района Минска рассмотрели дело Марины Дубины — активистки, директора общественного объединения «Экодом». Девушку осудили на 13 суток по части 1 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». До этого дело отправляли на доработку.

Напомним, 6 октября на проходной «Корпуса № 6» на Куйбышева, 22 девушку задержали неизвестные люди в масках и пытались посадить в машину. По словам очевидца, девушка сопротивлялась и звала на помощь. Прохожие подошли и спросили у мужчин, кто они.

— Отвечали, что они из милиции. На просьбу показать документы показали только перцовый баллончик. Они брызнули им в меня, наверное, три раза. Все отбежали в сторону, Марину погрузили в машину и увезли, — рассказывал свидетель.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушку осудили на 13 суток по части 1 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), об этом сообщает лишенный регистрации...
 
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