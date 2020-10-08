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Директор «Экодома», которую задержали на днях в центре города, осуждена на 13 суток
08.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 октября неизвестные люди в масках задержали директора общественного объединения «Экодом» Марину Дубину. Теперь стало известно, что девушку осудили на 13 суток.
8 октября в суде Центрального района Минска рассмотрели дело Марины Дубины — активистки, директора общественного объединения «Экодом». Девушку осудили на 13 суток по части 1 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». До этого дело отправляли на доработку.
— Отвечали, что они из милиции. На просьбу показать документы показали только перцовый баллончик. Они брызнули им в меня, наверное, три раза. Все отбежали в сторону, Марину погрузили в машину и увезли, — рассказывал свидетель.
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Девушку осудили на 13 суток по части 1 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), об этом сообщает лишенный регистрации...
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