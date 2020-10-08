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Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не сенатор Совета Республики
08.10.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не сенатор. На Национальном правовом интернет-портале
Членов верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики Национального собрания —
Виктор Александрович сказал TUT.BY, что это было его решение — сложить полномочия сенатора, причина — «по состоянию здоровья». В сентябре Виктор Александрович перестал руководить Гродненским медуниверситетом. Вместо него Александр Лукашенко
Виктор Снежицкий рассказал, что сейчас работает на кафедре в Гродненском медуниверситете.
Напомним, ранее на своей странице в Facebook он осудил насилие со стороны силовиков. Он написал: «Дорогие друзья! Поддерживаю своих коллег-медиков и всех, протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов, — шокируют. Только народ Беларуси, его воля определит, как нам жить дальше».
Виктор Снежицкий — известный и уважаемый кардиолог и профессор. Он руководил кардиологическим отделением, а затем был главврачом Гродненского областного кардиологического центра. Ректором Гродненского государственного медицинского университета он работал с 2010 года.
Виктор Александрович Снежицкий — член-корреспондент Национальной академии наук, автор более 450 научных работ, в том числе 12 монографий и 25 патентов. Его научные исследования посвящены проблемам лечения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, недостаточности кровообращения и нарушениям ритма сердца.
Виктор Александрович родился в Гродненской области — в деревне Горностаевичи Свислочского района. Несмотря на то что почти вся его жизнь связана с медициной и наукой, он был и рабочим совхоза «Горностаевичи» в родном районе. Он также награжден медалью Франциска Скорины.
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Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не сенатор Совета Республики
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